FORRETNINGSKVINNE: Susanne Sundfør. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Susanne Sundførs inntekt halvert fra 2016 til 2017

Publisert: 26.07.18 19:20

MUSIKK 2018-07-26T17:20:25Z

Resultatet før skatt endte på en drøy tredjedel av det artistens selskap dro inn året før, men millioninntekt ble det like fullt.

32-åringens selskap Lady Lazarus AS, som hun eier 100 prosent av, hadde sitt beste år til nå i 2016.

Da dro Sundfør inn nesten 9,9 millioner kroner i driftsinntekter, med resultat før skatt på 4.17 millioner.

Regnskapet for 2017 viser at fjoråret ble mer edruelig økonomisk.

Driftsinntektene var på drøye 4,8 millioner, mens resultat før skatt landet på litt over 1,5 millioner.

I 2017 slapp Sundfør sitt første album siden 2015. Sistnevnte år hadde selskapet hennes omtrent samme driftsinntekter som i fjor: 4,7 millioner.

En vesentlig forskjell er imidlertid at Lady Lazarus AS endte med et negativt resultat før skatt i 2015, på 236.000 kroner.

Sjekk: Så mye kostet Sundførs album

Verdiene i selskapet har dessuten gått kraftig opp. Eiendeler lå i 2015 på 833.000 kroner; i 2017 var disse steget til 7,8 millioner kroner.

Egenkapitalen har i samme periode gått fra 395.000 kroner til over 4,7 millioner.

Samtidig har også gjelden økt, fra 438.000 kroner til drøye 3 millioner.