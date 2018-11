POPVETERAN: Michael Bublé i Roma høsten 2016, like før sønnen fikk den alvorlige diagnosen. Foto: Ernesto S. Ruscio / Getty Images Europe

Michael Bublé ville legge opp – kommer likevel til Norge

Michael Bublé har etter sønnens kreftkamp hintet om at han vil legge musikken på is. Men det skjer i så fall ikke med det aller første.

Den kanadiske superstjernen har lagt planer for stor verdensturné, og på reiseplanen står Norge. Fansen må imidlertid vente til 24. oktober neste år. Da går crooneren på scenen i Telenor Arena i Bærum.

Bublé har besøkt Oslo Spektrum flere ganger tidligere , men det er første gang han inntar Telenor Arena.

– Det er ikke tvil om at Bublé har vært gjennom en vanskelig tid de siste årene. Det gjør at vi verdsetter ekstra høyt at han kommer, sier Peer Osmundsvaag, ansvarlig arrangør i Atomic Soul.

Sønnen alvorlig syk

Bublé og familien har hatt to særdeles tunge år etter at sønnen Noah fikk diagnosen leverkreft i 2016 , bare tre år gammel. Sønnen har gjennomgått vellykket behandling og er i dag kreftfri. Bublé har imidlertid i flere intervjuer de siste månedene utbrodert hvor enormt stor påkjenning det har vært å stå i prosessen. Han tok pause fra all jobb da sykdommen rammet.

43-åringen har i ettertid uttalt at han ikke ønsker å gi intervjuer lenger, at han trekker seg tilbake fra sosiale medier, og at han tenker å legge karrieren på hylla .

I et intervju med Daily Mail i oktober hintet han sterkt om at det nye album «Love», som slippes 16. november, blir det siste:

– Jeg har ikke mage til dette lenger. Kjendis-narsissismen. Dette er mitt siste intervju. Jeg pensjonerer meg. Nå har jeg laget den perfekta plata, og da kan jeg gi meg mens jeg er på topp.

Per Osmundsvaag tør ikke spå om neste års konsert blir det siste på norsk jord for smørsangeren.

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier den norske konsertarrangøren, som også tidligere har booket Bublé til Norge.

Bublé kan skilte med over 75 millioner solgte album og fire Grammy-statuetter.

To barn til

Artisten og hans argentinske skuespillerkone Luisana Lopilato (31) har i tillegg sønnen Elias på to år og datteren Vida , som bare er 11 uker gammel.

– Familie er det som betyr noe. Helsen til barna mine er prioritet nummer én. Forholdet til familien min, kona mi, troen min – alt dette er det viktigste for meg, uttalte Bublé i sommer.

Tidligere bekymret Bublé seg for billettsalg og publikumsrespons. I dag er han flau over å ha vært opptatt av sånne ting.

– Jeg bestemte meg for at jeg aldri mer vil lese om meg selv på trykk. Det har jeg holdt, uttalte han til Daily Mail.

Også i sommer meldte Bublé at han har vurdert å legge opp som musiker , men han konkluderte da med at han hadde kommet frem til at han ville fortsette.

– Jeg skal returnere til en verden som trenger kjærlighet og romantikk og latter mer enn den har gjort på lang tid. Jeg skal være en kanal for det, lovet Bublé til australske Herald Sun .

Derfor vakte Daily Mail-intervjuet med kontrabeskjed tre måneder senere oppsikt.

«Love» er stjernens åttende studioalbum. Billettsalget starter 19. november.