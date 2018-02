AVLYSER: Lady Gaga må nok en gang avlyse flere av konsertene som hun også måtte avlyse i fjor høst. Foto: ANDREW KELLY / X02844

Lady Gaga avlyser - igjen

Publisert: 03.02.18 10:09

Lady Gaga avlyser de siste ti konsertene av verdensturneen sin. Det rammer både Stockholm og København. Også denne gangen må hun avlyse av medisinske årsaker.

Det er popstjernen selv som skriver dette på sin Facebook-side lørdag morgen.

– Jeg er helt knust og vet ikke hva jeg skal si. Men jeg er nødt til å prioritere meg selv og min egen helse. Derfor må jeg reise hjem og bli frisk. Mine leger støtter denne beslutningen, skriver Lady Gaga .

Foruten Stockholm og København, avlyser hun også konsertene i London, Manchester, Zurich, Køln, Paris, Berlin og Rio.

– Jeg elsker å opptre med disse konsertene, men dette ligger dessverre utenfor min kontroll, skriver Lady Gaga videre.

Så sent som i september i fjor måtte hun avlyse en konsert i i Montreal. Deretter måtte hun avlyse en Rock in Rio-konsert i Brasil på grunn av store helseproblemer. Så måtte hun utsette resten av fjorårets turne i Europa.

Plateselskapet opplyste da ifølge Billboard at det var umulig for Lady Gaga å opptre når hun har så store plager:

« Hun blir tatt hånd om av medisinske eksperter som tidligere i dag rådet henne til å utsette turneen ».

Da beordret legene ha beordret syv uker med hvile og oppbygging.

Både Stockholm og København skulle etter planen fått besøk av 31-åringen i oktober i fjor. Nå må igjen utsette flere av de allerede utsatte konsertene fra i fjor høst.

Den gang fortalte hun selv i en melding via Instagram at det er viktig for henne å være ærlig overfor fansen når det gjelder hennes fysiske og psykiske helse.

« Jeg har strevd i årevis for å komme til bunns i dette », skriver hun.

Lady Gaga, eller Stefani Germanotta som hun egentlig heter, har tidligere vært åpen om voldtekten hun ble utsatt for som 19-åring .

– Jeg har posttraumatisk stress-syndrom. Jeg har aldri fortalt det til noen det før, sa hun til «The Today show», ifølge NME

Artisten skrrev den gang på sin egen Twitter-konto at hun delte en av sine best bevarte hemmeligheter med verden..