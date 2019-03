SKAL HA DET TØFT: Paris Jackson og Michael Joseph Jackson Jr. Her avbildet i august 2018. Foto: Randy Shropshire/GETTY IMAGES

Onkel Jackie om Michael Jacksons barn: – De er knust

Michael Jacksons eldste bror sier at beskyldningene i «Leaving Neverland»-dokumentaren går hardt inn på popkongens tre barn.

Publisert: 06.03.19 16:57







Dokumentaren hvor Wade Robson og James Safechuck hevder at Michael Jackson misbrukte dem som barn kringkastes nå verden rundt.

Jacksons tre barn – Michael Joseph Jackson Jr. (22), Paris Jackson (20) og Prince Michael Jackson II (17) – har så langt ikke uttalt seg i den opphetede debatten om filmen.

Barnas eldste onkel på farssiden, Jackie Jackson (67), forteller imidlertid i et TV-intervju med E! News at de slett ikke har det bra.

– De kan ikke tro det, for de kjenner Wade, sier Jackson.

SAMLET: Michael Jacksons yngste sønn, Prince Michael Jackson II (t.v.), viser seg sjelden offentlig. Her med storesøsknene Paris og Michael Joseph i 2012. Foto: Dan Steinberg/R-STEINBERG

– De kan ikke fatte hva som skjer, de er knust over dette. Det er grusomt. Jeg er sikker på at de vil snakke ut senere, men de har det tøft nå. Dette er veldig smertefullt for dem. Ikke bare for dem, men for oss alle.

Støtter barna

YouTube-stjernen Shane Dawson er blant dem som tar til orde for å verne om den avdøde popstjernens barn.

– Uansett hva du synes om den nye HBO-dokumentaren, tenker jeg vi alle kan være enige om at barna hans ikke skal få noe annet enn kjærlighet og støtte. De har vært gjennom så mye. Elsker deg, Paris, vi er ryggstøtten din, skriver han på Twitter.

– Takk kjære, elsker deg, svarer Paris der.

I intervjuet med E! News sier Marlon Jackson (61) at familien prøver å skjerme Jackson-brødrenes mor Katherine (88) fra oppstyret som best de kan.

– Vi prøver å beskytte henne fra dette, siden hun er så gammel, sier han.

FORSVARER: Michael Jacksons nevø Taj (t.v.) og brødre Marlon, Tito og Jackie. Foto: Chris Pizzello/TT NYHETSBYRÅN

Michael Jacksons nevø Taj (45, sønn av Tito) forklarer for øvrig det faktum at familiens nest mest berømte artist, Janet (52), har holdt tyst om dokumentaren og beskyldningene, slik:

– Jeg tror ikke hun ønsker å gi det oppmerksomhet. I det øyeblikk hun sier noe, ville hun gitt det hele en bredere plattform.