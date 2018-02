BLIR DET LIV IGJEN?: Axl Rose og Angus Young på scenen med AC/DC i Columbus i Ohio i 2016. Foto: Amy Harris / TT / NTB Scanpix

AC/DC-biograf: Bandet fortsetter med Axl Rose

Publisert: 05.02.18 11:34

MUSIKK 2018-02-05T10:34:05Z

AC/DC-medlemmene har forsvunnet én etter én de siste årene, men Angus Young skal ikke være klar for å legge inn årene. Nå skal han angivelig fortsette med Axl Rose som vokalist.

Det overrasket en god del fans av både Guns’n Roses og AC/DC da Axl Rose fikk oppgaven med å ta over for Brian Johnson, da han måtte hoppe av stadionturneen i frykt for å miste hørselen fullstendig i 2016.

Like før hadde trommeslager Phil Rudd havnet i trøbbel og ble dømt for drapstrusler. Han var ikke med på turneen. I november i fjor kom den triste nyheten om at Malcolm Young, rytmegitarist siden oppstarten, var død . Han var ikke med på turneen eller deres siste album «Rock or Bust».

Som om ikke det var nok meldte bassist Cliff Williams (som har vært med siden 1977) at han legger opp i juli i 2016.

Med Brian Johnsons hørselsproblemer er det dermed kun Angus Young igjen i AC/DC fra besetningen de fleste husker, og mange trodde nok det var kroken på døra for bandet.

Men, det er ikke over, skal vi tro forfatter Murray Engleheart, som skrev biografien «AC/DC Maximum Rock and Roll: The Ultimate Story of the World’s Greatest Rock and Roll Band» i 2006.

I et innlegg på Facebook skriver han:

« Bare spekulere så mye dere vil, men jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: AC/DC vil fortsette med Axl på vokal – nytt album, turné og hele pakka. Det som så ut som enorm gambling fra Angus viste seg å bli en stor triumf som får ringvirkninger fremover », skriver Engleheart.

Hans uttalelser er ikke kommentert eller bekreftet av Angus Young eller noen i AC/DC-leiren.

AC/DC har overlevd et enormt tap tidligere. Vokalist Bon Scott, med en av rockens mest særegne stemmer, døde i 1980. Mange trodde dermed det var kroken på døra for rockerne. AC/DC kom imidlertid kraftig tilbake med briten Brian Johnson på vokal, og ble et av verdens aller største rockeband og underla seg stadioner verden over.