DØD: Craig Mack, her på et releaseparty for en del år siden. Foto: Johnny Nunez / WireImage

Rapperen Craig Mack døde brått

Publisert: 13.03.18 11:38

Amerikanske Craig Mack ble bare 46 år gammel.

Rapperen, best kjent for 1994-hitlåten «Flava In Ya Ear», er gått bort. Det melder en rekke medier, som BBC og The Independent .

New York Daily News skriver at musikeren døde av hjertesvikt på et sykehus i South Carolina, nær sitt eget hjem, mandag denne uken.

Ut fra Instagram-meldingen til kollegaen og vennen DJ Scratch kan man tolke at nyheten kom uventet.

« Jeg fikk nettopp en rystende telefon. Jeg kan ikke tro at han er borte », skriver Scratch og legger til at Mack tok kontakt med ham senest for to uker siden for å snakke om en planlagt dokumentar om livet sitt.

Også norske Tommy Tee twitrer: « Hvil i fred, legende Craig Mack» .

Musikkprodusent lvin Toney hevder imidlertid at Mack skal ha vært syk den siste tiden, og at han var forberedt på at det kunne være alvorlig.

Rapperen etterlater seg kone og to voksne barn.

Craig Mack ble oppdaget av P Diddy tidlig på 90-tallet og ble den første til å lansere et soloalbum på Diddys plateselskap Bad Boy Records. Han brøt senere ut av denne kontrakten.

De siste årene skal han ha trukket seg tilbake fra rampelyset og brukt mye tid på sin religiøse overbevisning. I fjor lanserte 46-åringen imidlertid det som ble hans siste album – «Mack World Sessions». Han skal også ha jobbet med nytt materiale helt til det siste.