MÅTTE UTSETTE: Hank von Hell. Foto: NTB SCANPIX

Hank von Hell nektet innreise i USA - turné utsatt

Sist fredag skulle artisten egentlig stått på scenen i Kansas. I stedet var han på Marienlyst – angivelig på grunn av Donald Trumps «shutdown».

Publisert: 28.01.19 18:51







Sist høst lanserte Hans-Erik Dyvik Husby (46) seg selv som soloartisten Hank von Hell – med klare linjer til fortiden som vokalist i Turboneger .

Fredag ble det klart at han er en av årets ti deltagere i Melodi Grand Prix.

I desember turnerte han i Europa, i kjølvannet av den slaktede solodebuten «Egomania». I januar og februar skulle han egentlig på en turné i USA og Canada, med 23 planlagte konserter.

Denne ble imidlertid satt på vent, da han fikk problemer med innreisetillatelse i USA.

Trøbbel med loven

På hjemmesiden til konsertstedet The Earl i Atlanta, Georgia, hvor turneen skulle starte, er det postet en pressemelding om utsettelsen.

Der kommer det frem at Hank ikke får visum i tide til turneen på grunn av en hendelse han ble bøtelagt for på nittitallet. Det påpekes at denne ikke har gitt ham problemer med arbeidstillatelse i USA tidligere.

I pressemeldingen står det også at det nå tar lang tid å få visum, og at management har blitt fortalt at dette er på grunn av president Donald Trumps «shutdown» av regjeringsapparatet, som ble midlertidig stoppet forrige uke.

Hank-manager Boye Nythun fremholder dette overfor VG.

– Vi får jo visum, det er ikke det, men det kan ta noen uker eller måneder. Det eneste vi vet er at vi får visum innen seks måneder, sier manageren, og legger til at de planlagte konsertene og flere til bookes på ny.

Hvilken hendelse med bot den opprinnelige pressemeldingen viser til, ønsker han ikke å utdype.

– Det er en fillesak fra hans gamle liv. Det er jo viden kjent at han levde et litt annet liv. Jeg går ikke inn spesifikt på hva det dreier seg om, det er en ubetydelig sak.