SPENTE: Klovner i kamp, (f.v.) Thomas Gullestad, Esben «Dansken» Selvig og Aslak Hartberg Foto: Frode Hansen/VG

Klovner i kamp varmer opp for Eminem i Oslo

Publisert: 19.06.18 08:56

MUSIKK 2018-06-19T06:56:58Z

Klovner i kamp og OnklP er i ekstase over å få opptre på samme scene som rappekongen.

Helt siden det i slutten av januar ble kunngjort at superstjernen Eminem (45) blir hovedtrekkplaster under festivalkvelden Oslo Sommertid på Voldsløkka siste lørdagen i juni, har det vært spekulert på hvorfor det har tatt så lang tid for arrangørene å følge opp med flere artister.

Arrangør Peer Osmundsvaag er taus rundt hvorfor det har drøyd så lenge å få line-upen klar, men han er fornøyd over nå endelig å kunne servere fire nye fristelser.

Terrence LeVarr Thornton (41), amerikansk rapper kjent som Pusha T, kommer til Norge for å innta scenen i hovedstaden 30. juni. Det samme gjør amerikanske Royce Da 5'9 (40), som har vært en del av Eminem sitt entourage i lang tid.

Nordmennene som inntar scenen på énkveldsfestivalen, er Klovner i kamp og Pål «OnklP» Tøien (34).

Klovner i kamp består Esben «Dansken» Selvig (40) av Thomas «Fingern» Gullestad (37) og Aslak «Alis» Hartberg (43).

For trioen er det spesielt å opptre på Voldsløkka, siden det var her – nærmere bestemt på Tåsen – bandet ble stiftet for snart 25 år siden. Selv om bandet har turnert land og strand, er det første gang de spiller på hjemstedet siden 1994.

– Det er jo den største jævla hiphop-konserten på norsk jord noensinne. Og Eminem er en levende legende, sier «Dansken» til VG.

– Vi vokste opp i dette nabolaget. Alle gatene rundt Voldsløkka er våre gater, Tåsen, Bjølsen og Sagene. Der ble bandet og drømmene våre formet. I den rosa blokka rett bak scena, på folkemunne kalt Gjøkeredet, satt vi og skrev flere av tekstene som vi skal spille på plenen nå 25 år senere.

Han er opprømt når han snakker:

– Jeg husker første gang vi hørte Eminem. Det var det sjukeste vi hadde hørt. Han gikk utenpå alle de andre rapperne og ble i løpet av 2000-tallet den kanskje største av dem alle. Hadde vi den gang visst at han en dag skulle spille konsert for 55.000 folk i nabolaget vårt, og at vi skulle åpne kvelden, da hadde det gått helt rundt for oss.

Trioen gleder seg enormt til å ønske alle velkommen og oppleve Eminem spille sin aller første konsert på Voldsløkka.

– Akkurat som oss. Vi tror det blir en skikkelig folkefest, sier «Dansken», som fortsatt bor på Tåsen.

– Det kommer til å bli helt absurd å sykle ned og sparke i gang konserten.

OnklP er også svært spent.

– Det blir jo veldig stort. Jeg var en kjempefan av Eminem i barndommen. Bare størrelsen på dette, og hvor kult det er, gjør at jeg gleder meg som en unge, sier han til VG.

Han lover et «heftig show».

– Jeg synes det er dødskult å få spille der. Det blir sykt mange mennesker. Kanskje jeg til og med møter mannen? Eminem? Da skal jeg legge det ut på sosiale medier, flirer OnklP.

Bare menn

Det blir altså mannstungt. På spørsmål fra VG om hvorfor det ikke er noen kvinnelige artister med svarer Osmundsvaag at de har gjort det de kunne for å få til en bedre balanse.

– Dessverre er det av og til slik at det praktiske bakenforliggende gjør at det ikke er mulig. Vi håper folk ser at Atomic Soul historisk sett har vært flinke i klassen til å tenke på nettopp dette. Men denne gangen ble det altså disse fem, som er perfekte for andre grunner, sier konsertarrangøren.

Konserten spås å bli en av de største utendørskonsertene i Oslo noensinne. Marcus & Martinus trakk rundt 35.000 tilskuere til samme sted i fjor.

– Eminem spiller ikke hvor som helst. Det måtte et område som dette til for å få verdensstjernen til å gjeste Norge, uttalte Peer Osmundsvaag da det celebre besøket ble kjent .