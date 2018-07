FORLOVET: David Foster og Katharine McPhee på MET-gallaen i New York i mai. Foto: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Foster (68) gifter seg med Katharine McPhee (34)

Stjerneprodusenten har fridd til sin 34 år yngre popkjæreste og fått ja.

McPhee bekrefter forlovelsen ved å poste utdrag av en meldingsutveksling med en venn på Instagram. Der skriver hun at Foster fridde under en stjernefylt natthimmel på toppen av et fjell på den italienske øya Capri.

« Heldigvis dyttet han meg ikke ut utfor klippen. Han sa det ble enten det ene eller det andre. Det endte med at han sparte meg », skriver sangeren etterfulgt av et latterfjes-symbol.

Hun sier ikke noe om når bryllupet skal finne sted.

Helt siden i fjor høst har ryktene svirret rundt paret . Under MET-gallaen i mai bekreftet McPhee omsider romansen ved å innrømme overfor TV-showet «Entertainment Tonight» at festkvelden var «et koselig stevnemøte».

Foster har vært gift fire ganger, senest med «The Real Housewife» -stjernen Yolanda Hadid (54) – mor til supermodellene Gigi (23) og Bella Hadid (21) .

TV-seerne har de siste årene fått følge musikkmogulens og Hadids kjærlighetshistorie tett. Også bruddet var tema i realityserien. Paret ble skilt i mai i fjor, og det var Foster som brøt ut av forholdet. Kun fem måneder etter tok han med seg McPhee på 30-årsjubileet til David Foster Foundation i Vancouver i Canada.

McPhee på sin side ble skilt etter åtte års ekteskap i 2016. People skriver at Foster faktisk spilte piano i kjærestens første bryllup i 2008, mens hun sang «Unforgettable».

Lang merittliste

Kanadiske Foster er blant verdens desidert mest berømte musikkprodusenter. Den kanadiskfødte 68-åringen har jobbet med artister som The Bee Gees, John Lennon, Chicago, Céline Dion, Josh Groban, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Whitney Houston, Haith Hill, Dolly Parton, Madonna og Natalie Cole – bare for å nevne noen.

Det var Foster som fikk Josh Groban (37) til å spille inn Rolf Løvlands «You Raise Me Up» , som gikk rett til topps på Billboard-lista i USA i 2003. Han hadde også et møte med norske Angelina Jordan (11) for to år siden.

Foster har jobbet med Katharine McPhee gjentatte ganger etter at hun ble nummer to i «American Idol» i 2006 – med en låt signert norske Hanne Sørvaag (37) , så de er gamle kjente. McPhee har ingen barn, men Foster har fem barn fra sine to første ekteskap.

