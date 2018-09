VANT MELODI GRAND PRIX: Israelske Netta Barzilai. Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

Melodi Grand Prix arrangeres i Tel Aviv

MUSIKK 2018-09-13T10:17:36Z

Det ble ikke «Neste gang, Jerusalem», som Netta Barzilai ropte fra scenen etter at hun vant Melodi Grand Prix tidligere i år. Konkurransen skal avholdes i Tel Aviv.

Publisert: 13.09.18 12:17 Oppdatert: 13.09.18 12:30

Det blir kjent gjennom en pressekonferanse fra Eurovision TV torsdag formiddag. Det ville vært kontroversielt å arrangere Melodi Grand Prix i den delte byen Jerusalem, men det skjer altså ikke.

Beslutningen er tatt av Eurovision Song Contest Reference Group, en styrelsesgruppe, etter at den israelske kringkasteren KAN ble bedt om å presentere minst to potensielle kandidater.

Det har allerede oppstått en kampanje for å boikotte neste års Melodi Grand Prix-finale i Israel, et opprop også mange norske artister har skrevet under på.

Jerusalem og Eilat var også på bordet som aktuelle kandidater, heter det i pressemeldingen. Tel Aviv er Israels nest største by, med 400.000 innbyggere, og kjent som en liberal by.

Semifinalene vil gå av stabelen 14. og 16 mai, mens finalen kommer til å arrangeres 18. mai.

– Vi vil takke de israelske byene som kom med forslag om å være vert for MGP 2019, og KAN som bidro som ekspert og hjalp oss med den endelige beslutningen, sier Jon Ola Sand, toppsjef i EBU i pressemeldingen.