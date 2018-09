SKILLER LAG: Seeb. Fra venstre: Niklas Strandbråten, Simen Eriksrud og Espen Berg. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Brudd i Seeb

MUSIKK 2018-09-26T14:59:56Z

Han ble hentet inn da den norske EDM-sensasjonen trengte hjelp. Nå har Niklas Strandbråten (28) forlatt bandet.

Publisert: 26.09.18 16:59

Seeb ble startet i 2015 av produsentringrevene Espen Berg (47) og Simen Eriksrud (42). De traff raskt blink i popmarkedet, med en remiks av Mike Posner-låten «I Took A Pill In Ibiza».

Den er nå den 11. mest spilte sangen på Spotify noensinne – og en av kun 14 låter som har passert en milliard avspillinger hos streamingtjenesten.

Suksessen medførte en viss etterspørsel etter Seeb i konsertmarkedet. Berg og Eriksrud hadde imidlertid lite erfaring med liveopptredener, og hentet inn Niklas Strandbråten som et tredje medlem. Han gjennomførte flere Seeb-konserter alene.

Nå melder Seeb på Instagram at de går tilbake til det opprinnelige duoformatet.

– Vi skiller lag som trio, men vi kommer uansett til å ha mye med hverandre å gjøre i tiden fremover. Niklas ønsker å stå på egne ben, og vi er takknemlige for at vi har fått til så mye bra sammen, sier Berg til VG.

Samtidig skifter Seeb management, og flytter seg fra Sky Agency til Propeller. Sky ønsker ikke å kommentere dette; Berg sier de fortsatt har et godt forhold til dem.

Rik på doruller

Berg og Eriksrud eier selskapet Seeb Music AS sammen. I 2016 omsatte de for over 2,9 millioner, og økte til 6,7 millioner i 2017.

Niklas Strandbråten har selv hatt en innbringende karriere utenfor musikkbransjen, som dopapirselger til dugnader.

Han eier 49 prosent av selskapet Dugnad 24 AS, som omsatte for over 19 millioner kroner i 2015. I 2016 sank driftsinntektene til 7 millioner, mens de endte på 5,7 millioner i 2017.

Strandbråten bekrefter bruddet med Seeb overfor VG.

– Dette handler vel egentlig bare om selvrealisering. Nå skal jeg fokusere på å være kreativ og komme opp med egen musikk, sier han.

Seebs siste singel, «Drink About» med Dagny på vokal, nådde annenplass på VG-lista i sommer, og har nå litt over 60 millioner avspillinger på Spotify.