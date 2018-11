KOMMER IKKE TIL OSLO: Rapperen Talib Kweli. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Rapper avlyser norgeskonsert i protest mot norsk band

Talib Kweli liker ikke at Rockefeller booket metalbandet Taake. Nå er kveldens Oslo-konsert avlyst.

Han beskylder det norske konsertstedet for å støtte det han kaller nazister.

– Rockefeller inviterer nazier hjem. Hvis du inviterer nazier hjem støtter du nazier. Jeg spiller ikke på steder som støtter nazister, og dra til helvete dere som krever at jeg gjør det, skriver han på Twitter .

Han skriver også at Rockefeller nektet å snakke med ham og sier de støtter «nazibandet».

– Eneste de respekterer er nazier og dollar, skriver han om konsertstedet.

Protestert tidligere

Talib Kweli har også tidligere protestert mot det norske bandet. Han avlyste en konsert i Kansas i USA i februar fordi Taake skulle spille der.

Bandet måtte avlyse flere konserter i USA.

En antirasistisk gruppering i New York alarmerte et konsertsted med et bilde av Taake-vokalist Ørjan «Høst» Stedjeberg med et hakekors på brystet. De viste også til uttalelser vokalisten har gitt, med det de mener er et anti-muslimsk budskap.

VG har ikke fått tak i vokalisten etter gjentatte forsøk, men Stedjeberg avviste beskyldningene overfor VG i februar.

– Jeg har dessverre ikke tid til å si annet enn at fyren ikke kan ha lest mine uttalelser, et gjentakende fenomen i denne saken, uttalte vokalisten da.

Vokalisten uttalte seg også til Bergens Tidende om at hakekorset, som ble brukt under en konsert i Tyskland i 2007, ikke ble gjort for å støtte nazistenes ideologi.

– Jeg ville bare gjøre noe ekstremt. Men dette er nå 11 år siden - og Taake har til og med spilt i Israel. Det med hakekorset skjedde én gang, og vil ikke skje igjen. Taake er ikke et rasistisk band, sa han.

Kjenner seg ikke igjen

Rockefeller skriver i en pressemelding at de ikke kjenner seg igjen i det Talib Kweli skriver.

«I anledning dagens avlysning av konserten med Talib Kweli er vi lei oss for at artisten tillegger oss oppfatninger vi ikke kjenner oss igjen i. Vi har stor tillit til Inferno, vår samarbeidspartner gjennom 20 år, og de vurderinger de gjør.»

Videre skriver Rockefeller:

« Ut fra det vi vet i dag har Taake forklart og beklaget episoden ved en rekke anledninger. Til VG uttalte vokalist Ørjan Stedjeberg at han gjerne inviterte Talib Kweli på konsertene deres:

– Da setter vi ham med familie, team og fans på gjesteliste, så kan han selv se hvor trygt der er, som det var for alle afro-amerikanerne som besøkte hver bidige konsert på våre forrige to USA-turneer. »

VG har gjentatte ganger prøvd å kontakte Rockefeller. Rockefeller viser til pressemeldingen og ønsker ikke å kommentere noe ytterligere.

Logisk hopp

Martin Bjørnersen, musikkjournalist i Klassekampen og DJ med lang fartstid i norsk hip hop, stusser over Kwelis avlysning i siste liten.

– Jeg skal ikke forsvare Taakes «hakekors-stunt», for de trenger nok fortsatt å ta et oppgjør med egen fortid i en smule mer ydmyk tone enn de gjorde ved den offentlige runden sist vinter, sier han.

– Men å gå derfra til å kategorisere dem som et naziband, og derfra til å anklage Rockefeller for å støtte nazisme ved å «gi dem en plattform», er noen ganske spreke logiske hopp. Særlig i en tid hvor faktiske, åpne, voldelige nazister marsjerer i gatene både i Norge og i USA, fremstår dette som konstruerte fiendebilder.