DUO: Trond Bersu og Ingrid Helene Håvik i Highasakite. Foto: STIAN ANDERSEN

Highasakite sparket medlemmer - nyter friheten

MUSIKK 2018-11-21T12:52:29Z

De to gjenværende medlemmene mener bruddet var nødvendig, og setter pris på å lage musikk uten å måtte bry seg om andres meninger.

Highasakite er slanket ned fra fem til to medlemmer, og har nå kunngjort at det første albumet med den nye besetningen slippes 1. februar 2019. «Uranium Heart» er tittelen. I kjølvannet følger en omfattende turné i inn- og utland.

Marte Eberson, Øystein Skar og Kristoffer Lo er som VG tidligere har omtalt ute av bandet; med på de kommende konsertene er de innleide musikerne Øystein Moen og Kristoffer Bonsaksen.

Trommeslager Trond Bersu sier i denne forbindelse til Gudbrandsdølen Dagningen at oppgjøret om rettighetene til bandnavnet har vært krevende å ha hengende over seg i arbeidet med den nye platen.

Står friere

– Jeg tror det som skjedde var nødvendig for å kunne forsette. Nå føler jeg og Ingrid at vi igjen er der vi hadde tenkt med prosjektet Highasakite, sier han til lokalavisen.

– Etter forrige plate var det forventninger om at vi kom til å lage mer kommersielle greier. I dag føler jeg at vi står friere til å lage det vi selv har lyst til å lage.

Bersu gjør det klart at Highasakite nå handler om å dyrke vokalist Ingrid Helene Håviks visjon om hva bandet skal være.

– Hovedmålet har vært å få Ingrid til å låte slik hun ønsker og ta så mye hensyn til det som overhodet mulig. Alle låtene er det hun som har laget, forteller Bersu.

Han er også den nye platens produsent. Highasakites to foregående album, storsuksessene «Silent Treatment» (2014) og «Camp Echo» (2016) ble begge produsert av velrenommerte Kåre Chr. Vestrheim – noe Håvik i et nylig VG Helg-portrett sier var avgjørende for bandets gjennombrudd.

Tok et oppgjør

I en pressemelding gjør vokalisten det klart at også hun setter pris på den nye friheten.

– Det har vært en lang prosess med å finne tilbake til låter jeg virkelig var fornøyd med, og skrive nye låter uten et ønske om å tilfredsstille alle kriterier man trenger for å lage et godt popalbum. Men heller skrive fritt uten andres ønsker liggende i bakhodet, sier hun der.

– Å følge smaken sin er krevende. Spesielt når så mange forholder seg til musikk som en slags bestillingsvare.

Overfor VG benekter Håvik at uttalelsene refererer til de forhenværende bandmedlemmene.

– Her sikter jeg til forventninger fra publikum og media. Det har ingenting å gjøre med noen jeg har jobbet med tidligere.

– Gjelder dette også biten om å «skrive fritt uten andres ønsker i bakhodet»?

– Ja, selvfølgelig.

– Hvordan har det seg at du føler det slik nå?

– Jeg har kjent på ytre forventningspress tidligere. Og tok et oppgjør med dette i denne runden. Dette gjorde jeg ved å prøve å slavisk følge min egen smak. Det var ikke alltid jeg fikk det til. Men ofte. Og det var skikkelig gøy.

VG har vært i kontakt med Trond Bersu, han ønsker ikke å utdype sine utsagn. Marte Eberson, Øystein Skar og Kristoffer Lo ønsker ikke å kommentere saken.