IKON: John Farnham (t.h.), her under en opptreden med Coldplays Chris Martin i Australia i 2009.

John Farnham har fått kreft

«You’re The Voice»-legenden John Farnham (73) ble operert på et sykehus i Melbourne tirsdag.

Publisert: Nå nettopp

Australske Farmham melder om at han har fått kreft og skal starte behandling.

«En kreftdiagnose er noe som mange mennesker står overfor hver dag, og utallige andre har gått denne stien før meg», heter det i kunngjøringen ifølge Billboard.

«Det eneste jeg vet sikkert, er at vi har de beste medisinske spesialistene her i Victoria, og det kan vi alle være takknemlige for. Jeg vet at jeg er det», skriver 73-åringen.

Hvilken type kreft det er snakk om, er ikke opplyst om. Familien, deriblant kona Jill, informerer om at Farnham har en «voksende svulst», og at han ble lagt inn på sykehus tirsdag for operasjon og videre oppfølging.

Familien ber om respekt for privatlivet.

Mistet popvenninnen

Farnhams karriere strekker seg over fem tiår, og han er blant Australias mestselgende artister. Han desidert mest berømte låt er «You’re The Voice» fra 1986.

Farnham var for øvrig nær venn og samarbeidspartner med Olivia Newton-John som døde av kreft tidligere denne måneden – 73 år gammel. De to ga blant annet ut duetten «If Not For You» i 1998 – og de åpnet OL i Sydney to år senere med «Dare To Dream».