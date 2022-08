NYSIGNERT: Rosa Linn er plukket opp av storselskapet Sony.

Subwoolfer om Rosa Linn: «Den egentlige vinneren» av Eurovision

Det armenske bidraget ble ingen suksess i ESC-finalen, men «Snap» er nå en stor hit – og utropes til konkurransens virkelige vinner av artistens norske konkurrenter.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rosa Linn (25) fra Armenia endte på 20. plass (av 25 mulige) i Eurovision Song Contest-finalen i mai. Vanligvis et fint utgangspunkt for å være glemt i juni.

Men, ved hjelp av hyppig bruk på TikTok seiler «Snap» nå opp som en av sensommerens største slagere.

På Spotify spilles den over to millioner ganger daglig.

Det er over ti ganger så mye som den nest mest populære sangen fra ESC-finalen, Spanias bidrag, Chanels «SloMo».

Størst i Norge

Norge er landet hvor «Snap» har gjort det best på Spotify-listene de siste ukene – og har en foreløpig topp med åttendeplass på VG-lista, Norges offisielle, ukesbaserte hitliste.

Norges ESC-finalister Subwoolfer gjør det også klart at de er «Snap»-fans.

I en Q&A-runde på Twitter fikk de nylig spørsmål om hvem som er Subwoolfers ESC-favoritt, hvorpå duoen svarte: «Rosa Linn (den egentlige vinneren)».

UTROPER NY VINNER: Subwoolfer.

VG har bedt apparatet rundt Subwoolfer om en utdypende kommentar.

REPRESENTERTE NORGE: Subwoolfer, hvis «Give That Wolf A Banana» gikk til tiendeplass i ESC 2022. Her på VG-lista-showet i juni.

NRKs prosjektleder for Melodi Grand Prix og Eurovision, Stig Karlsen, mener at «Snap»-suksessen styrker ESC som kommersiell plattform.

– Stor stas å følge suksessen til årets bidrag fra Armenia, sier Karlsen.

– Det er positivt for MGP og Eurovision at låter også lenger ned på resultatlisten blir store hits. Det er et kvalitetstegn for konseptet at man ikke må vinne for å gjøre suksess, og at flere artister får god uttelling for deltagelse. Noen av de største Eurovision-låtene de siste årene har ikke vunnet, påpeker Karlsen.

Drøm i oppfyllelse

Blant andre ikke-vinnere som markerte seg i etterkant av ESC kan det trekkes frem en som ble fremført da Norge arrangerte den europeiske konkurransen i 1996: Det britiske bidraget, Gina Gs «Ooh Aah ... Just A Little Bit».

Den nådde åttendeplass, men ble stor i hele Europa, og ble en av nittitallets mest solgte singler i hjemlandet.

Låten nådde også høyt i USA – 12. plass på Billboard Hot 100 og en Grammy-nominasjon – noe som ikke er vanlig for ESC-låter.

GJORDE DET SKARPT: Gina G, her på scenen under ESC-finalen i Norge 1996.

«Snap» ble opprinnelig utgitt på et lite, uavhengig plateselskap.

Nå har imidlertid storselskapet Sony, via labelen Columbia, signert Rosa Linn.

På Instagram forteller artisten at hun «aldri i sine villeste drømmer» hadde trodd at hun skulle oppnå det.

– Livet mitt har forandret seg raskere enn jeg noen gang kunne forestilt meg. Tusen takk til alle dere som har støttet en småbyjente fra hjertet av Armenia, skriver 25-åringen.