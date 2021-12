GIR SEG I STUDIO: Chris Martin og Coldplay vil konsentrere seg om turnévirksomhet etter 2025.

Coldplay: Slutt i 2025

Coldplays Chris Martin antyder nå sterkt at bandet vil gi ut sin siste musikk senest i 2025.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det forteller han i et intervju med BBC, ifølge People.

Men fortvil ikke, Coldplay-fans - det betyr ikke nødvendigvis slutten for bandet som trolig vil fortsette med turnévirksomhet.

– Vårt siste ordentlige album vil komme i 2025, og etter det tenker jeg at vi kun vil turnere, sier Martin i intervjuet.

– Kanskje gjør vi noen samarbeidsprosjekt, men Coldplay-katalogen, slik den er, avsluttes da, sier Chris Martin.

Uttalelsen kommer i en teaser til et større BBC-intervju som går på lufta torsdag, lille julaften.

Dersom Chris Martins uttalelser stemmer, vil bandets siste albumslipp komme nøyaktig 25 år etter Coldplays aller første, «Parachutes» i 2000.

Solid drevet av singlene «Shiver» og «Yellow» ble «Parachutes» en umiddelbar suksess og den solgte til ni ganger platinaplate. Samtidig la bandet grunnlaget for at britene de neste tyve årene har vært et av klodens aller største band. Gjennom karrieren har Coldplay sanket syv Grammy-statuetter og hele 30 nominasjoner til det som kanskje er verdens mest anerkjente musikkpris.

Coldplays seneste studioalbum - deres niende - kom tidligere i år. På «Music Of The Spheres» samarbeider de blant annet med Selena Gomez. Etter planen legger bandet ut på en større verdensturné i 2022 i kjølvannet av denne utgivelsen.

Ved siden av å være en av verdens mest kjente låtskrivere og frontfigurer (og a-ha-fan!), har Chris Martin også vært i rampelyset for sitt mangeårige ekteskap med den berømte skuespilleren Gwyneth Paltrow som han nå er skilt fra.