AUSTIN (VG) Billie Eilish (19) kritiserte delstatens abortlov og klimafornektere da hun i helgen opptrådte på en Texas-festival.

Den nye abortloven i Texas i USA gjør det ulovlig å ta abort etter sjette svangerskapsuke. Både kvinner og dem som hjelper dem med å ta abort etter uke seks risikerer å bli saksøkt.

Flere tusen har demonstrert mot loven de siste uken, artist Billie Eilish langet ut mot loven fra scenen da hun spilte på Austin City Limits Music Festival lørdag.

– Da de innførte denne loven ville jeg nesten ikke spille her, sa artisten fra scenen.

Eilish forklarte at hun ville straffe delstaten for å tillate at loven ble innført og at hun er lei av «gamle menn». Et stikk til skaperne av delstatens nye abortlov.

Texas med sine nærmere 30 millioner innbyggere er en av de mest konservative statene i USA, samtidig som storbyene i delstaten, spesielt Austin, er kjent for å stemme overveldende demokratisk ved valg.

PROTEST: Billie Eilish lot motstand mot abortloven i Texas, som nå i praksis avslutning av svangerskap etter uke seks, pryde sceneshowet i pausen mellom to sanger.

Artisten strakk også «fuck-fingeren» til himmelen og sa «min kropp, mitt jævla valg», en versjon av slagordet til dem som kjemper for kvinners rett til abort i USA.

Titusener hadde møtt opp i den fuktige, klamme kvelden. De var ekstatiske over Eilish sin protest mot den nye abortloven.

19-åringen har også tidligere vist sitt avsky mot den nye loven og fortalt at hun er lei av menn som ikke sier noe når kvinners rettigheter blir snevret inn.

Eilish gikk også ut mot dem som ikke tror på klimaendringer.

– Folkens, vi må begynne å gi en faen for planeten vår, sa hun fra scenen.

Nettstedet har forsøkt å komme i kontakt med talspersoner for artisten for å få flere kommentarer, men ikke fått svar.

I helgen var det demonstrasjoner i en lang rekke byer mot den nye abortloven i Texas.

Eilish er for øvrig tidenes yngste soloartist som er booket til den legendariske Glastonbury-festivalen. Hun er blant trekkplastrene neste år, melder Sky News.

