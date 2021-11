MANN FOR SIN KLOKKE: Alan Walker er mer appellerende som mytologi enn som musikkpersonlighet.

Plateanmeldelse: Alan Walker – «World of Walker»: En grå verden

ALBUM: POP/EDM

Alan Walker

«World of Walker»

(Sony Music)

Å høre Alan Walker på plate er som å lese tekst-TV på internett – en vingeklippet og dypest sett poengløs affære.

Av Marius Asp

Si hva du vil om Alan Olav Walker. Ja, gjør nå for all del det. Han bryr seg neppe nevneverdig – og hvorfor skulle han?

Men én ting skal den (fortsatt!) maskerte produsenten fra Fana i Bergen uansett ha: Ingen andre norske artister er i nærheten av å mønstre en tilsvarende fremtidspoptimisme.

I Walker-mytologien er nemlig musikk, film, dataspill, teknologi og internettkultur tett sammenvevd – riktignok i et «The Matrix»-aktig, postapokalyptisk landskap, der fansen har fått tilnavnet «walkers» (som jo ironisk nok er det de overlevende kaller zombiene i «The Walking Dead»). Men samhold, tilhørighet og «oss mot røkla»-mentalitet trumfer likevel disse barske forutsetningene.

Live har dette universet vist seg å være overraskende engasjerende – i det minste om du er i en viss kontakt med din indre geek, eller om du simpelthen liker kombinasjonen av suveren scenelyd, episke bilder og spektakulære effekter.

Men så er det disse hersens sangene, da. De har tydeligvis ikke kommet i første rekke denne gangen heller, når Walker nå følger opp debutalbumet «Different World» tre år etter.

To meningsløse remikser av Hans Zimmer, «Time» og «Hummel Gets the Rockets» fra henholdsvis «Inception» og «The Rock», bekrefter at 24-åringens hang til pompøsitet er intakt. Det samme gjør hans egne instrumentalsnutter.

Verre er likevel den lange rekken av mollsvøpte, likegyldige melodier og grunne tekster som utgjør «World of Walker», sunget av vokalister som fremstår anonyme, uansett hvor særegne de måtte være i andre sammenhenger.

Mangelen på noe som minner vagt om originalitet gjør at mistanken kommer snikende: Kanskje ikke denne musikken er skapt for å høres for seg selv? Men i så fall: Hva er da vitsen med å gi den ut som i albumformat?

Kun to bidrag stikker seg ut i positiv forstand: Salem Ilese-gjestede «Fake a Smile», som er utstyrt med et nærmest ABBA-lignende melodisk tilløp, og váre, avsluttende «Not You» med Emma Steinbakken på vokal.

Det føles temmelig opplagt at Walker er en OK fyr med hjertet på rett sted. Men nå må han snart kanalisere noe av kjærligheten inn i sitt eget låtmateriale.

BESTE LÅT: «Fake a Smile»