HITMAKER: Ed Sheeran, her på Brit Awards i London i februar.

Ed Sheeran om låtkrangelen: − Hadde ikke noe valg

Ed Sheeran (31) forklarer at plagiat-rettssaken ikke handlet om penger, men om å stå opp for sannheten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Etter en mangeårig bitter låtfeide og flere ukers oppgjør i Londons High Court, gikk Sheeran onsdag seirende ut.

Popidolet var beskyldt for å ha kopiert fra Sami Chokris 2015-låt «Oh Why» og brukt utdrag i monsterhiten fra 2017, «Shape of You». Men dommeren trodde altså på Sheerans forklaring.

Nå snakker Sheeran for første gang offentlig etter utfallet. I et intervju med BBC forklarer 31-åringen at rettsprosessen har vært en lang og krevende påkjenning.

– Men jeg hadde ikke noe valg. Du kan få en dom i retten, eller du kan gå for et forlik. Men når du vet at du har rett, så kan du av prinsipp ikke ta til takke med et forlik. Det kan du ikke, sier artisten.

Om penger

Ifølge BBC anslås Sheerans royalties på «Shape of You» til å ligge på om lag 240 millioner kroner. Dette beløpet har vært fryst siden 2018, da Chokri og produsent Ross O'Donoghue først fremsatte anklagene.

– Da all royalties ble fryst, hadde vi to valg. Vi gikk for det alternativet som var nødvendig, sier Sheeran.

– Dette handler ikke om penger. Virkelig ikke om penger. Vi måtte gå til retten og stå opp for det som var sant.

Også Sheerans medsaksøkte, låtskriverkollega John McDaid, stiller i TV-intervjuet. Han forteller at saken har gått ut over psyken.

Det er ikke første gang Sheeran og McDaid beskyldes for låttyveri. I 2017 inngikk han et forlik på over 170 millioner kroner etter en krangel rundt «Photograph». Det angrer Sheeran på nå.

Røper ny metode

For å sikre seg mot å havne i lignende situasjoner igjen, har han nå begynte å forevige alle låtskrivingsseanser.

– Nå filmer jeg alt. Alt er på film. Kommer det anklager nå, så kan vi bare vise frem opptakene så folk får se. De vil se at det ikke er noe å finne, sier Sheeran.

«Shape of You» toppet listene verden over i 2017, den rundet en milliard avspillinger på under et halvt år, og har siden kuppet rekorden som den mest spilte låten å Spotify noensinne.