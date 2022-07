PÅ SIN HØYE HEST: Beyoncé leker seg gjennom dansemusikkens mange avstikkere på sitt nye album.

Plateanmeldelse: Beyoncé – «Renaissance»: Renessansekvinne på frifot

Queen Bey er tilbake med sitt frekkeste og mest hedonistiske album hittil.

Der enkelte artister har respondert på de siste årenes flerfoldige globale kriser med å trekke seg inn i seg selv og omfavne det «enkle» og «nære» (hei der, Taylor Swift!), reagerer Beyoncé Knowles på diametralt motsatt vis.

På sitt syvende studioalbum lar nemlig 40-åringen fra Houston, Texas det hun måtte ha av hemninger fare. Hun leker seg ubesværet gjennom den svarte dansemusikkens historie, med stort overskudd og full autoritet.

De 16 låtene på platen spenner fra house (den fortsatt herlige førstesingelen «Break My Soul»), disco («Cuff It», «Virgo’s Groove») og afrobeats (Grace Jones-gjestede «Move» og «Heated», der Drake er involvert som låtskriver) til tekno, trap og øyeblikk der mange av disse impulsene samles («Pure/Honey).

Fellesnevneren for det hele er frekkhet – lyrisk så vel som musikalsk.

Kåthet, ekstase og frigjøring – både personlig og strukturell – er sentrale stikkord. Selv en låt med en så politisk ladet tittel som «America Has A Problem» kommer utstyrt med tekstlinjer som «know that booty gon' do what it want to/ can't hit it one time, comfortable».

At skiva rundes av med en 2022-oppdatering av Donna Summers hedonisthymne «I Feel Love», føles mest av alt uunngåelig.

Det er et trailerlass av produsenter, låtskrivere, parafraser og samples involvert. Den mest sentrale figuren synes å være r & b-geniet The-Dream, som tilsynelatende mestrer alt han får slengt i fleisen. Men Beyoncé står trygt i sentrum av universet, både som vokalist og rapper.

I den grad «Renaissance» mangler noe, er det en pustepause. Det nærmeste vi kommer i denne omgang er svale, The Internett-assisterte «Plastic Off The Sofa».

Det er imidlertid ikke noe stort savn i denne sammenhengen. Tvert imot, egentlig: «Renaissance» er fiks ferdig formatert for den perfekte sensommerfesten – den som ikke tar slutt før morgensolen (i verste fall) ødelegger moroa.

BESTE LÅT: «Virgo’s Groove»