MÅ I RETTEN: En fire år gammel plagiatsak rundt Taylor Swifts «Shake It Off» havner nå trolig i rettssystemet.

Taylor Swift mot ny runde i retten

Popstjernen ba dommeren om å henlegge plagiatbeskyldninger mot henne for tekstlinjer i monsterhit’en «Shake It Off», men ble ikke hørt.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det er Reuters som melder om den siste utviklingen i en sak som har versert helt siden 2017 - en sak som ble avvist den gangen, men som nå tas opp igjen etter en anke.

Dette bekreftes nå av en uttalelse fra statsadvokat Michael W. Fitzgerald, som altså mener saken kan prøves i retten.

Det er låtskriverne Sean Hall og Nathan Butler som nekter å gi seg på at et par vendinger i Taylor Swifts «Shake It Off» er et tyveri av deres egen tekst til sangen «Playas Gon’ Play» som de skrev til trioen 3LW i 2014.

Stridens kjerne er denne:

I «Shake It Off» heter det: «the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate».

I «Players Gon’ Play» skriver Sean Hall and Nathan Butler dette: «players, they gonna play, and haters, they gonna hate».

Apparatet rundt Taylor Swift har ikke kommentert saken overfor Reuters, men i 2017 avfeide de anklagen som «latterlig» og «ikke annet enn et forsøk på grabbe til seg penger».

Statsadvokat Fitzgerald var imidlertid ikke enig og skriver i uttalelsen at det er «noen klare ulikheter» mellom sangene, men også «tiltrekkelig med objektive likheter» som gjør at den fortjener en runde i rettssystemet.