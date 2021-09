INNESTEMNING: Emma Steinbakken har med seg de fleste som betyr noe i norsk pop akkurat nå. Men ikke på promobildet.

Ukens låter uke 36: Gabrielle, Ed Sheeran og Emma Steinbakken

Mange ulike stemninger i det som viser seg å være en særdeles sterk låtbunke denne uken. Og nei: «Spårtsklubben» er ikke med.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Gabrielle – «Ting som ILU»





Grinestemning: Gabrielle fortsetter å lage stemningsmusikk for romantiske komedier som ikke finnes. Her knar en sedvanlig knirkemagisk Ole Torjus Hofvind-produksjon i de samme kline/grine-kvalitetene som «Tenker på deg». Og graver i de samme utfordringene, bare at her vi er direkte inne fra et samlivsbrud. Slik får det hele et ektefølt fortegn, selv med muligens litt for mye ensomt føleri.

Jonathan Floyd – «Perlene»

Åttitallstemning: Man kan ikke ha unngått å høre «Danser på kanten» om man har vært i nærheten av en radiokanal for yngre radiokanaler denne sommeren. «Perlene» er ikke like umiddelbart solid som den. Og i alle fall ikke i nærheten av fantastiske «Heartbreaker». Som alt annet av elektropopen til Floyd er det likevel unikt dansbart. Dessuten har man uppet med en nydelig skamløs og åttitallklingende gitarsoloperle med Ronni Le Tekrø-ambisjoner.



Emma Steinbakken – «Sorry»

Kokkestemning: Her er omtrent hele eliteserien i pop-Norge anno 2021 involvert: Dagny og Emilie Hollow har skrevet, sammen med Seeb og Rat City (som også har produsert). Slikt skal egentlig ikke gå feil. Noen ganger betyr ikke mange kokker mer søl, men mindre risiko. Det ferdige resultatet høres vel formatert ut. Som låttittelen muligens prøver å beklager for. Og er like mye en Dagny-popsak som Emma Steinbakken. Uansett løfter «Sorry» 18-åringen i riktig retning fra «Jeg glemmer deg aldri».

SJEKKESTEMNING: Ed Sheeran lassoer på med sjekkelinjer i andre singel fra sitt kommende femte album.

Madrugada – «Nobody Loves you Like I Do»

Mørketidsstemning: Fremdeles litt uklart hvordan man skal vite forskjellen på Sivert Høyem sine soloprosjekter og gjenopplivingen av Madrugada. Dette er i alle fall lyden av det samme mørket som gjorde mannen og gruppen store i utgangspunktet. Arrangementet er Nick Cave and the Bad Seeds-tilbaketrukket, og låten kan med litt saktegående motvilje høres ut som en seig versjon av «Do You Love Me». Praktisk for fansen. Litt vel stillestående for resten.

Blood Command – «The End is Her»

Endetidsstemning: Apropos Nick Cave: Bergens hardeste popband er på tredje vokalist, og med et Cave-ordspill i låttittelen. Australske Nikki Brumen viser at kraftig poppunk fremdeles kan være veldig, veldig gøy. Svevende gitarer og synther som til tider kan minne mer om Mew og Blink-182 enn det som noen som helst egentlig noen har godt av. Om det er slik dommedag skal bli, er det egentlig helt greit for meg.

Ed Sheeran – «Shivers»

Lunken stemning: For noen uker siden ønsket Sheeran seg besøkstid i himmelen. «Shivers» er ikke like minnestundorientert. Derimot manisk og tempohøy sjekkereplikkfjas. Med imponerende dum tekst og ditto profesjonelt arrangement. Den kommer til å bli passe feiltolket og misbrukt utover høsten. Sheerans mest minneverdige øyeblikk de siste årene er rollen hans i «Yesterday», der universet har glemt at Beatles eksisterte og Ed Sheeran er ca. verdens største artist. Hadde vel vært fint om noen kunne lage en oppfølger der universet hadde glemt at Ed Sheeran eksisterte.

REGNSTEMNING: Gabrielle skaper stemning for romantiske komedier som ikke finnes. Og der det kanskje ikke går helt bra til slutt.

Muna og Phoebe Bridgers – «Slik Chiffon»

Silkestemning: Mange kommer til å sette på denne fordi de elsker Phoebe Bridgers. Eller i alle fall vet hvem hun er. Eller tror de vet det. Men de kommer til å fortsette å lytte, igjen og igjen, fordi den Haim-aktige klangen til Muna resonnerer helt riktig i hele kroppen. Jeg tror jeg kan garantere at «Slik Chiffon» det frieste sommerrefrenget vi kommer til å høre denne sensommeren. Slik skal kraftpop gjøres.

Jason Derulo – «Acapulco»

Bitcoinstemning: Av en eller annen grunn slenger Jason Derulo inn en henvisning til Bitcoins i denne bevisst tåpelige saken. Den virker nærmest spesialskrevet for TikTok, både i riff- og lydvalg. Noen burde muligens også forklart ham at «loco» ikke rimer på «Acapulco», selv om Four Tops prøvde på å få til det rimet allerede i 1988. Det gikk ikke noe bedre da. Men én ting skal amerikaneren ha: Jeg ante ikke at to minutter kunne være så lange.

Naaljos Ljom – «Gorrlaus»

Folktronikastemning: Anders Hana har lenge valfartet i utkanten av norsk musikkliv, med Noxagt og Moha! som de mest kjente prosjektene. Sistnevnte drev marinbiologen sammen Morten Johan Olsen som han har tatt med videre til dette nydelige prosjektet: Norsk tradisjonsmusikk spilt gjennom synther og andre ting som trenger strøm. «Gorrlaus» har den samme intense og monotont suggererende lydjakten som tidlig Kraftwerk, på den tiden de spilte «Ruckzuck».