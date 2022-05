TIX om Torino-flørten med Efendi: − Nydelig og et gledelig gjensyn

TORINO (VG) Andreas «TIX» Haukeland tar det ikke så tungt at Eurovision-fansen tror han skal gifte seg med aserbajdsjanske Efendi som han har tilbrakt mye tid med den siste uken. Og er TIX egentlig Subwoolfers DJ Astronaut?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et VGTV-intervju onsdag kveld åpner TIX om både sitt forhold til Efendi og til sin rolle i Subwoolfer.

I løpet av Eurovision-uka i fjor, der TIX kom på 18.plass med «Fallen Angel», ble det gjort et stort nummer også av at han knyttet tett kontakt med Efendi som sto for bidraget fra Aserbajdsjan.

De to ble avbildet sammen i flere sammenhenger på sosiale medier, men TIX har ikke tidligere villet snakke om hvor nær de to var og er.

Men han bekrefter at han har tilbrakt en del tid med Efendi også under årets Eurovision i Torino.

– Ja, jeg har møtt Efendi, det var nydelig og et gledelig gjensyn.

– Det verserer til og med noen bilder på sosiale medier der dere holder hender?

– Ja, det er sykt dårlig trafikk her i Italia, så man må passe på dama...

– Er det noe mer mellom dere, har dere hatt mye kontakt siden Eurovision i fjor?

– Vi har holdt kontakten, og så er det ganske naturlig da, når Eurovision arrangeres igjen, så prøver vi å få til og treffes. Det var et veldig spesielt Eurovision i fjor, da måtte man liksom holde halvannen meters avstand hele tiden. Det er litt deilig å være her og kunne gi hverandre en klem.

– Bare en klem?

– En stor klem! svarer TIX med et stort smil.

Les også Album-anmeldelse Tix – «Enten går det bra, eller så går det over»: Gryende megalomani Enten blir man Tix, eller så går det over.

Når VG viser ham twittermeldinger som til og med spår giftemål mellom ham og Efendi, blir han lett lattermild og blir spurt om hvordan han forholder seg til en slik type ryktespredning?

– At vi skal gifte oss? Det er jo veldig hyggelig da... Men hvordan jeg forholder meg til dette... Jeg ser dem veldig ofte ikke. Men at vi skal gifte oss?

– Det visste ikke du?

– Jeg var ikke klar over det, nei, sier TIX med ettertrykk på hvert ord.

Tirsdag kveld, rett i forkant av Subwoolfers semifinale-opptreden, møtte ulvene norsk presse sammen med DJ Astronaut. Da denne tok av seg hjelmen, dukket plutselig TIX opp.

I VGTV-intervjuet blir TIX svært lite snakkesalig om han virkelig er DJ Astronaut.

– Eeh, ja... Det kan jeg ikke si så mye om.

– Hvor lenge har du vært DJ Astronaut?

– Eeh, kanskje... Jeg bare venter så lenge slik at du skal gå tom for batteri på kameraet ditt..., sier TIX og går et øyeblikk leende vekk fra kameraet.

SE KLIPPET HER!

– Men du var jo ikke på scenen i går, du satt jo i salen med Efendi?

– Ja, det er sant.

– Du satt i salen i går?

– Ja.

– Så du var ikke DJ...

– Nei, kutt ut nå! utbryter TIX, enda mer lattermild og bryter hele spørsmålsrekken.

I stedet innrømmer han litt nølende at han skal være i Torino til finaletid, som han sier – altså til og med lørdag – selv om Efendi da har dratt videre til Milano.

– Jeg skal jo oppleve hele Eurovision, sier TIX og blir kryptisk;

– Det er bare å glede seg til finalen. Ses der.

I slutten av måneden er Andreas «TIX» Haukeland programleder for den nye sesongen av «Paradise Hotel».