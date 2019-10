MÅ HVILE LENGER: Alle som har billett til konserter med Ozzy Osbourne i Europa på nyåret, må vente enda ett år, mens USA-turneen til sommeren fremdeles er på plakaten. Ozzy trenger mer tid til å hvile etter et stygt fall i hjemmet sist vinter. Foto: Joel Ryan / TT NYHETSBYRÅN

Ozzy utsetter Europa-turné

Skader tvinger Ozzy Osbourne (70) til å utsette sin Europa-turné for andre gang.

Det skriver flere medier, blant annet hardrock-siden Blabbermouth.

Årsaken er et fall han hadde tidligere i år, og som slo opp gamle skader fra en ATV-ulykke i 2003. Det førte til at Ozzy Osbourne måtte gjennom en ny operasjon.

– Nakken min har nå flere skruer og bolter enn bilen min, sa Osbourne i en personlig melding til fansen via YouTube onsdag.

Der forteller han at han er på bedringens vei, men at det vil ta lenger tid enn forventet å bli helt frisk igjen.

Dette er andre gang Black Sabbath-legenden må avlyse den europeiske delen av turneen «No More Tours 2» etter fallet hjemme tidlig på året. Denne gangen var ikke Norge med i turnéplanene, men han skulle ha konserter både i Helsinki og Stockholm.

Den europeiske delen skulle finne stad mellom januar og mars neste år. Ifølge turnépromotoren til Osbourne, Live Aid, vil den amerikanske delen av turneen gå som planlagt til neste sommer, men tilbake til Europa kommer han ikke før tidligst 2021.

– Jeg pensjonerer meg ikke, jeg har fremdeles konserter å holde, og jeg kjeder vettet av meg over å måtte ligge i den jævla sengen hele dagen, sier en sedvanlig frittalende Ozzy Osbourne i YouTube-klippet.

Før han minner oss på at han har et nytt album på trappene, i så fall hans første siden «Scream» i 2010. Sikkert er det iallfall at han gir ut hele albumkarrieren samlet på vinyl i november - 16 plater under navnet «See You On The Other Side».

Forhåpentlig ser vi han i Europa før albumtittelen går troll i ord.

