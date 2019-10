SKRUR AV: Hågen Matberg (72) fra Stjørdal spurte MRK hvorfor P1 sender musikk som får godt voksne til å slå av radioen. Foto: PRIVAT

Debatt om NRK P1-musikken: – Piggtråd, mener lytter (72)

Hågen Matberg (72) liker å høre radio, men skrur av NRK P1 om morgenen: – Piggtrådmusikk, sier den pensjonerte radioreparatøren.

Stjørdal-mannen klaget til NRK og spurte hvorfor de sender musikk mellom innslagene som gjør at lytter i godt voksen alder slår av lokalsendingen.

– Jeg ble overrasket over at de svarte at NRK P1 har de mellom 40–54 år som målgruppe. Kanalen bør jo tilfredsstille alle, mener Hågen Matberg.

Bjørn Eidsvåg (65) gikk søndag ut i VG og kritiserte NRK P1 for aldri å spille nye låter av norske artister over 50 år. Kanalens musikksjef avviste påstanden.

– Eidsvåg er nettopp en av dem jeg liker. Jeg er glad i gammel musikk, country og gladjazz, swing og danseband og artister som synger på norsk, sier Matberg.

Velger YouTube under treningsøkten

Når han trener på sykkelrulle i kjelleren, gjerne halvannen time hver dag, går han på YouTube og velger en miks av artister etter form og humør. Han skulle gjerne hørt radio i stedet.

– P1 sender musikk mellom innslagene som dreper meg. Det er rett og slett bråk, støy i mine ører. Særlig irriterer jeg meg over morgensendingene. Og da er det jo de eldre som har tid til å lytte, sier Stjørdal-pensjonisten.

Artister som Egil Eldøen i Lava og Sigvart Dagsland stiller seg bak Bjørn Eidsvåg utspill i VG søndag:

– Det er foruroligende, dette. Ikke minst skaper det en endimensjonal utvikling. Listing skaper synergi, det vil si at andre redaksjoner i NRK, ikke minst, og andre medier plukker opp utgivelser og gir omtale. Det er dette vi er avhengig av når vi gir ut ny musikk. Vi testet 2 singler i forkant av albumslippet vårt i august, uten noe som helst respons angående listing, sier Egil Eldøen til VG.

KOLLEGER: Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg reiser nå land og strand rundt og holder konserter sammen. Foto: Helge Mikalsen

Sigvart Dagsland, som for tiden turnerer med nettopp Bjørn Eidsvåg, postet søndag denne kommentaren til Eidsvågs påstander på sin lukkede Facebook-side:

«Jeg har selv ikke blitt a-listet av P1 på ti år, etter å ha blitt raust listet før det. Det kan hende de siste ti års utgivelser har vært dårligere enn før, men det finnes også en annen mulighet.

– Uansett: Enten snakker ikke Musikksjef Atle Bredal sant når han benekter at P1 som hovedregel ikke spiller norske artister/band over 50, eller har P1 en bevisstløs holdning til hva og hvem de spiller. Begge svarene vil være høyst utilfredsstillende for det flaggskipet NRK er og bør være, skriver Dagsland videre.

– Det får stå for Sigvart Dagslands regning, sier Atle Bredal i en kommentar til VG.

Bjørn Eidsvåg (64) kritiserer musikkprofilen i NRK P1 og spør: – Er jeg for dårlig eller for gammel, NRK P1? Foto: Helge Mikalsen

Hæææ?

Også Elisabeth «Bettan» Andreassen har kommentert saken i etterkant av Eidsvågs kronikk.

I en post på Facebook skriver hun at hun håper ikke det faktum at hun deler musikken sin på sosiale medier blir sett på som at hun er egosentrisk, og at det er «et lite skrik om at musikken ikke blir spilt på radio».

Hun skriver at hun ofte bytter radiokanal fordi hun opplever det som «masete med de samme låtene hele tiden».

Om NRK skriver hun:

«De lager fine og interessante program, og har mange spennende gjester som snakker både om sine utgivelser og annet, så blir det søren meg spilt Britney Spears når gjesten sitter i studio. Hæææ?»

Hun fortsetter:

«Noen gang har jeg opplevd at det i nød kan bli spilt EN sang som har sammenheng med det vi snakker om. Jeg lurer ... besvimer lytterne i kramper hvis vi spiller mer norsk?»

Atle Bredal har siden 2013 vært musikksjef i NRK P1 og NRK P1+. Han viser til at det er radioledelsen som har bestemt at målgruppen for P1 er 40–54 år.

Musikk til målgruppen

Foruten Bredal består musikkredaksjonen av seks musikkprodusenter i alderen 32 til nesten 60 som hver uke velger hvilken ny musikk kanalene skal spille.

– Vi velger de låtene vi tror vil passe best. Men målgruppen er ikke ensartet. Noen liker unge artister, andre godt voksne, sier musikksjefen.

Musikkredaksjonen lager spillelister til alle programmer.

– A-, B- og C-listene er ny musikk vi prøver å etablere i lytternes bevissthet. Men vi roterer også lister som norsk på norsk, sølvlisten med inntil tre år gamle låter, gullisten med eldre låter fra åttitallet til i dag og mange flere.

les også Bjørn Eidsvåg (65): – Er jeg for dårlig, NRKP1? Eller for gammel?

– Hvilken kanal skal de eldre høre på?

– Det må de velge selv. Men P1+ er kanalen for dem som liker nostalgi og er godt voksne. Mens P1 spiller mer samtidsmusikk, har P1+ hovedsakelig musikk fra seksti- og syttitallet. Over halvparten er norsk på norsk.

– Får dere mange klager på musikken i P1?

– Den gang P1 skulle favne alle, fikk vi litt klager på piggtrådmusikk. Men etter at vi lanserte P1+ i 2013, får vi mer skryt for musikken der enn klager på P1, sier musikksjefen for begge kanaler.

NRK P1 hadde i fjor 1,1 millioner lyttere hver dag og er klart størst blant kanalene. P1+ hadde en daglig dekning på 300.000 og er tredje størst, etter P4.

En million av radiolytterne er over 55 år.



