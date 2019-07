I SVERIGE: Her er Travis Scott under sin konsert på Lollapalooza i Stockholm i slutten av juni. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Travis Scott: - Løslat A$AP Rocky

Artisten A$AP Rockey sitter for tiden i varetekt i Sverige, og har avlyst flere konserter. Lørdag fikk han støtte fra Travis Scott.

– Løslat Rocky, sa Travis Scott fra scenen i London lørdag kveld.

Norgesaktuelle Travis Scott er i tillegg til å være artist, kjent som kjæresten til realitykjendisen Kylie Jenner. Torsdag blir han å se på scenen på Stavernfestivalen.

A$AP Rockey skulle i utgangspunktet også vært på scenen i London lørdag, men på grunn av bråket i Sverige er det en av flere konserter rapperen har måtte avlyse. Han måtte også avlyse sin planlagte konsert på Kadetten-festivalen i Bærum.

A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, ble fredag varetektsfengslet i to uker, mistenkt for mishandling etter videoen du kan se under:

– Han er lei seg for dette. Det er veldig vanskelig å forstå at han ble varetektsfengslet, sa rapperens advokat Henrik Olsson Lilja til Aftonbladet etter fengslingsmøtet.

Advokaten hevder at klienten først og fremst ble fengslet på grunn av fluktrisiko.

– De har blitt angrepet og da har han tatt i bruk selvforsvar. Han er veldig overrasket over å ha havnet her, sier Olsson Lilja.

A$AP Rocky delte selv en video av hendelsen på Instagram. Han har hevdet at han ble forfulgt og trakassert av mannen, og handlet i selvforsvar. I videoen han har delt kan man blant annet høre artisten si at han «ikke vil ha noe bråk med disse guttene». Man kan også se en mann slå hodetelefonene sine i hodet på en av artistens livvakter.

