TOLERER FESTIVALPRATING: Bjørn Eidsvåg. Foto: Magne Antonsen

Bjørn Eidsvåg forsvarer pratmakere på festivaler

Artistveteranen påpeker at publikum på festival ikke først og fremst er konsertgjengere i den settingen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Må man holde kjeft på konserter? Være stille på festivalkonserter, selv om artisten på scenen ikke engasjerer?

Debatten har gått den siste måneden, etter at Led Zeppelins legendariske vokalist Robert Plant kjeftet på høylydte og lite musikkfokuserte tilskuere på en konsert han holdt i Bodøhallen.

Dette avstedkom en lengre artikkelserie om pratsomt publikum i Dagbladet. Flere har fulgt opp, senest torsdag ettermiddag i Aftenposten, hvor flere synes kritikken mot tilskuerne er feilslått.

På Facebook har Bjørn Eidsvåg, en av landets mest bevandrede liveartister, nå meldt sitt synspunkt på saken.

– Festivalsnakking ligger i festivalenes DNA: Publikum er primært festivaldeltagere, ikke konsertgjengere, og skal helst benytte seg av alle festivalens tilbud. Man inviteres først og fremst til sosialisering, spising og drikking med musikk som et gøyalt bakteppe, helt til deres favoritt står på scenen. Det vet alle vi som spiller på festivaler og det er helt greit, skriver Eidsvåg.

Støttes av kolleger

– Skal vi være garantert et lyttende publikum som er der for å høre akkurat oss, må vi invitere dem inn i konsertsalen, der sjeneres man svært sjelden av snakking. Skjønt man kan sjeneres av artistens pludring mellom låtene, melder 65-åringen, som har vært artist siden 1971.

Eidsvåg får tommel opp for sitt innlegg av flere artister, som Åge Aleksandersen, Daniel Kvammen, Kjetil Bjerkestrand, Marte Wulff, Heine Totland og Kaizers Orchestra-gitarist Geir Zahl. Astrid S-manager Halvor Marstrander gir også sin støtte.

«LIKER»: Åge Aleksandersen gir Bjørn Eidsvågs innlegg tommel opp. Foto: Terje Bringedal

Soloartist og Di Derre-gitarist Unni Wilhelmsen skrev tidligere i sommer et innlegg på Facebook hvor hun hevder at Norge er beryktet internasjonalt for sitt pratsomme publikum.

Der skrev artisten blant annet «at man her på berget bråker bort sin egen, dyre musikkinvestering, og også saboterer andres musikkopplevelse».

Innlegget har fått over ti tusen positive reaksjoner og over 1200 kommentarer.

Glad for «skravletelt»

– Hvis de som ikke mener dette har sklidd ut i Norge, har rett, så er jo ikke dette noe problem. Da bare fortsetter vi som før, sier Wilhelmsen til VG etter å ha lest Eidsvågs innlegg.

– Men hvis jeg og de publikumerne som er frustrerte har et poeng her, så er det på tide å snakke litt om hvorfor det er sånn, og om vi kan gjøre noe med det.

Hun holder fast ved at Norge skiller seg negativt ut.

BER OM STILLHET: Unni Wilhelmsen. Foto: Jan Petter Lynau

– Hvis det hadde vært like ille i resten av verden, ville ikke størrelser som Robert Plant ha giddet å bry seg om bråket, mener Wilhelmsen.

– Vi er et lite land, hvor geografi, folketall, alkoholkultur og økonomi spiller en rolle. Det er ikke vanskelig å skjønne at det har blitt sånn. Spørsmålet er om vi er tjent med å fortsette lenger ut på sidelinjen.

Wilhelmsen gleder seg over at enkelte festivaler nå har tatt tak i problemstillingen.

– Noen har til og med kommet med konkrete tiltak, som «skravleteltet» med egen bar på den kommende Havnafestivalen i Sandnessjøen. Det gjør det lettere for de som vil høre musikken å henvise de som ikke er interessert til å bråke litt lenger unna. Jeg heier på praktiske løsninger.

Bjørn Eidsvåg ønsker ikke å utdype sin kommentar overfor VG.

Publisert: 08.08.19 kl. 23:13 Oppdatert: 08.08.19 kl. 23:26