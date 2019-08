DJ: Cashmere Cat er et ettertraktet navn på festivaler. Foto: Tim Mosenfelder/WireImage

Cashmere Cat er sjenert, redd og rik

Den norske musikkprodusenten topper hitlistene verden rundt, og millionene ruller inn. Nå åpner han opp om sin folkesky fremtoning.

Magnus August «Cashmere Cat» Høiberg (31) fra Halden har de siste fem årene hatt sitt virke i USA. Der har han skrevet og produsert sanger for og med flere av verdens største artister, som Ariana Grande, Kanye West og The Weeknd.

I skrivende stund kan han skryte av låtskriving og produksjon på den mest populære låten i verden: «Señorita» med turtelduene Shawn Mendes og Camila Cabello, som har toppet offisielle hitlister nær sagt overalt, og ligger øverst på Spotifys globale hitliste.

Men selv om han jobber med internasjonale stjerner, har Høiberg vist null interesse for berømmelse selv – det finnes knapt intervjuer med mannen.

Nå forklarer han hvorfor det er slik.

Gjemmer seg

Ved siden av bakmannvirket pleier Høiberg en solokarriere med mer esoterisk musikk, og i høst slipper han sitt soloalbum nummer to. Det skal hete «Princess Catgirl», oppkalt etter en figur han nå sier skal være et ansikt for musikken hans.

– Hun får meg til å føle meg trygg, forklarer Høiberg på Twitter og Instagram.

– Jeg har alltid vært sjenert. Helt siden jeg begynte som artist har jeg skjult ansiktet mitt, ikke ønsket å gjøre intervjuer, gjemt meg bak andre artister ... Jeg tror du kan si at jeg har vært redd.

TYPISK KATTEN: Cashmere Cat foretrekker anonymitet, også når han poserer for fotografene. Foto: Jason Kempin/Getty Images North America

Første smakebit fra platen heter «Emotions», og Høiberg benytter anledningen til å snakke litt om følelser:

– Jeg synes det er veldig vanskelig å uttrykke mine følelser noen ganger. Musikk har alltid vært min beste måte å uttrykke dem på, sier han, og legger til at han er litt nervøs i forbindelse med slippet – men først og fremst spent.

Solid økonomi

Økonomisk driver Cashmere Cat god butikk, reflektert i regnskapene fra selskapet han eier selv, Minstepusen AS.

Det har driftsinntekter på til sammen 12,5 millioner de siste fem årene – hvorav de to siste har vært mest innbringende.

Årsresultatet i 2017 endte på 2,18 millioner. I 2018 endte det på 2,03 millioner.

Egenkapitalen i Minstepusen AS gikk opp fra 3,8 millioner i 2017 til 5,3 millioner i 2018.

Det er ikke kjent hvilken økonomisk avtale Høiberg har i forbindelse med «Señorita»-singelen. Han er en av åtte låtskrivere og en av tre produsenter på låten.

Den nærmer seg en halv milliard avspillinger på Spotify, og vil etter alt å dømme bidra til et monetært fruktbart 2019 for artisten.

Publisert: 15.08.19 kl. 12:08