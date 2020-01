UENIGE: Joey Kramer (t.v.) og Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Foto: Greg Allen/REX

Aerosmith-trommeslager bortvist av vakter ved øvingslokale

To vakter sier bandet hyret dem for å hindre Joey Kramer (69) i å komme inn. Nå har han også fått tommel ned fra domstolen hva spilling med Aerosmith angår.

Nå nettopp

Søndagens allerede tungt skandaliserte Grammy-prisutdeling har fått nok et sorgens kapittel lagt til seg.

Som VG har omtalt tidligere, skal hardrocklegendene i Aerosmith spille der. Det gjør de også ved MusiCares-gallaen fredag, hvor bandet skal hedres for sine 50 års innsats.

Men det blir uten trommeslager Joey Kramer, et av tre Aerosmith-medlemmer som aldri har vært ute av bandet – før nå.

Avvist i døren

Kramer pådro seg en skulderskade i 2019. De øvrige bandmedlemmene mener han ikke har kommet seg tilstrekkelig til å opptre ved de ovennevnte, høyprofilerte arrangementene.

Trommisen har svart med søksmål.

Nå har TMZ publisert en video av Kramer fra sist helg, hvor han oppsøker øvingslokalet i Los Angeles der hans fire Aerosmith-kolleger og en innleid trommeslager gjør forberedelser til de TV-sendte opptredenene.

Og det blir bomtur – for ved inngangen møtes han av to bredskuldrede sikkerhetsvakter som ikke vil slippe ham inn.

– Jeg beklager, men vi er blitt hyret av de andre fire medlemmene av bandet for å be deg om ikke å komme inn her i dag, sier den ene vakten til Kramer.

Trommeveteranen lager ingen scene, men vender seg derimot i retning av den som filmer, pauser litt, snur seg mot vaktene igjen og sier:

– Dere gjør vel bare jobben deres. OK, takk.

BEDRE STEMNING: Aerosmith på fjorårets Grammy-prisutdeling. Fra venstre: Brad Whitford, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton og Steven Tyler. Foto: Tommaso Boddi/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Også juridisk har Kramer endt med uforrettet sak.

En dommer i Massachusetts, hvor Aerosmith kommer fra, har gitt bandet medhold i at de ikke trenger å slippe til Kramer med stikkene kommende helg.

«Siden Kramer ikke har spilt med bandet på seks måneder, og det er knapt med tid til de kommende opptredenene, har Kramer ikke vist en realistisk alternativ handlemåte som er tilstrekkelig til å beskytte bandets forretningsinteresser», heter det fra domstolen.

HØYT OPPE: Aerosmith i 1997, mens de fortsatt var på høyden av sin karriere kommersielt. Fra venstre: Brad Whitford, Joey Kramer, Steven Tyler, Joe Perry og Tom Hamilton. Foto: PETER MUELLER

Kramer sier til TMZ at han føler han har gjort det riktige ved å forsøke å få være med og feire suksessen han har vært en del av i et halvt århundre.

– Ekstremt sårende

Han sier videre at han verdsetter bandkollegenes tilbud om å få posere med dem på rød løper for arrangementene i helgen. Men:

– Med en erstatningstrommis som spiller på scenen ved to begivenheter som feirer vår kollektive musikalske innsats, det er ekstremt sårende for meg. Jeg er en profesjonell musiker som er ivrig etter å vende tilbake til min rettmessige plass i Aerosmith.

En representant for bandet ønsker ikke å kommentere overfor TMZ, fordi de anser dette som et «familieanliggende».

Ifølge TMZs kilder skal Aerosmith ha forsøkt å få Kramer på plass bak trommene flere ganger i løpet av det siste halvåret.

«Joey Kramer er vår bror, og hans helse er av største betydning for oss. Men saken er den at han de siste seks månedene ikke har vært i stand til – hverken fysisk eller psykisk – å opptre med bandet. Han er savnet, og vi har gjentatte ganger oppfordret ham til å spille med oss. Det har han ikke vært klar for», het det i en uttalelse fra bandet onsdag.

Publisert: 24.01.20 kl. 02:15

