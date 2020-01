ENDELIG: Morten Lindberg vant Grammy for «Best Immersive Audio Album». Foto: ROBYN BECK / AFP / NTB SCANPIX

Lydtekniker Morten Lindberg vant Grammy

Etter 28 nominasjoner kunne lydtekniker Morten Lindberg (49) endelig juble for en Grammy-pris.

Ifølge Grammys hjemmeside har nordmannen siden 2006 vært nominert hele 28 ganger.

Lindberg vant prisen «Best Immersive Audio Album» for utgivelsen «Lux» (med dirigent Anita Brevik, Trondheimsolistene og Nidarosdomens Jentekor).

Lindberg konkurrerte mot en annen nordmann, Gisle Kverndokk (52) og albumet «Kverndokk: Symphonic Dances».

Før årets pris hadde ingen vært nominert flere ganger uten å vinne.

Nordmannen er også nominert til «årets klassiske produsent».

HJEMME: I Staples Center, LA Lakers hjemmebane, er det lagt ned blomster og en basketball til minne om Kobe Bryant under årets Grammy Awards. Foto: Chris Pizzello / Invision / NTB SCANPIX

Bryant hedret

Årets Grammy Awards åpnet med ett minutts stillhet for å hedre basketballstjernen Kobe Bryant.

– Som de fleste av dere vet, mistet vi Kobe Bryant i en tragisk helikopterulykke i dag. Siden vi er i hans hus, vil jeg be dere om en stille stund, sa Interim Recording Adademy-direktør Harvey Mason Jr.

Grammy Awards arrangeres i Staples Center i Los Angeles, hjemmebanen til LA Lakers, der Bryant spilte i hele sin karriere.

Priser til Obama og Beyoncé

84 priser skal deles ut under årets Grammy Awards. Billie Eilish er nominert til fire av de mest prestisjefylte prisene: «Årets plateinnspilling», «Årets album», «Året låt» og «Årets nykommer».

Lizzo er artisten med flest nominasjoner. Hun er nominert til hele åtte priser.

Blant de tidlige prisene som har blitt delt ut har blant annet Beyoncé vunnet prisen for «Årets beste musikkfilm» for «Homecoming».

Michelle Obama har også vunnet en Grammy for lydboken «Becoming». Hun var ikke på plass for å ta imot prisen. Barack Obama har tidligere vunnet to priser i samme kategori i henholdsvis 2005 og 2007

