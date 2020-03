I FARE: Den norske festivalsommeren kan bli preget av avlysninger, corona eller ei. He rfra festivalen OverOslo i 2018. Foto: Frode Hansen/VG

Kommentar: Dominospillet om festivalsommeren

Har du billett til en festival i sommer? Den kommer du nok ikke til å få brukt før neste år.

Å booke artister til en festival blir gjerne sammenlignet med å få et stort puslespill til å gå opp. I virkeligheten er det mer som domino.

På samme måte som i det møysommelig arbeidet med å bygge den perfekte dominobane er det kun en liten brikke som skal falle før det hele raser sammen. Veldig ofte er det bare én headliner som skal trekke seg før ting begynner å rase.

Det kan skje som følge av en avlyst turné av ulike årsaker. Eller at spillegrunnlaget for en turné rett og slett ikke lenger er til stede. For eksempel hvis en stor festival avlyser.

I musikkfestivalbransjen er det nettopp det som nå holder på å skje. Onsdag denne uken ble Glastonburyfestivalen avlyst. Den skulle ikke gå av stabelen før den siste helgen av juni. De skulle markere femtiårsjubileet sitt med store navn som Paul McCartney, Taylor Swift og Kendrick Lamar. 135 000 hadde kjøpt festivalpass. Fordi det trengs tre måneder forberedelser og tusenvis av mennesker i arbeid allerede nå, har ekteparet Eavis, som arrangerer åkerfestivalen, avlyst.

I første omgang får det ingen konsekvenser for norske festivaler. Men som daglig leder i Norske konsertarrangører, Tone Østerdal sier: Det er vanskelig å se for seg at det er kommer til å være greit å samle 10-15.000 mennesker i en park i sommer. Toffen Gunnufsen lever fremdeles i håpet. De internasjonale festivalene han deler artister med, er fremdeles innstilt på å gjennomføre. Det inkluderer blant annet Roskildefestivalen.

Den danske storfestivalen kan vise seg å ha en nøkkelrolle. Om den velger å legge ned for året, er det store sannsynligheter for at flere større norske festivaler kommer til å falle med den. For da forsvinner headlinerartistene. Som også her inkluderer Kendrick Lamar og Taylor Swift. Sistnevnte skal etter planen spille for titusener på Voldsløkka før hun stiller på Den oransje scenen i Danmark.

NORSK NØKKEL: Roskildefestivalen i Danmark er blant de internasjonale festivalene som norske festivaler kan være avhengige av. Foto: DAVID LETH WILLIAMS / SCANPIX DENMARK

I det lengste vil likevel festivalene avvente at myndighetene stenger dem ned. Det er ingen som har forsikring mot avlysning på grunn av virusangrep. Om det ikke skjer et statlig inngripen vil ikke festivalene ha juridisk dekning for å redde seg ut av en håpløs økonomisk situasjon.

Det beste alternativet er kanskje løsningen som Infernofestivalen har valgt:

Påskens blackmetalfestival har flyttet nesten hele årets lineup nøyaktig ett år fram i tid. Og overført festivalbilletter og hotellreservasjoner fra i år.

Slik kan 2021 fort vise seg å bli det nye 2020. Det er kanskje like greit.

Da har vi i det minste noe å se fram til.

