DISPUTT: Natalie Portman og Moby, her begge avbildet for en tid siden.

Moby sier unnskyld til Natalie Portman

Natalie Portman (37) så rødt da Moby (53) i sin nye bok skrev at de hadde hatt en romanse. Moby (53) svarte med å poste bilde av de to. Nå angrer han.

En uke har gått siden Hollywood-stjernen Natalie Portman langet ut mot musiker Richard Melville Hall, best kjent som Moby.

I boken «Then It fell Apart», skriver nemlig amerikanske Moby at han hadde et lite eventyr med israelskfødte Portman, da hun bare var 20 år, og han 33.

– Jeg ble sjokkert over å høre beskrivelsen hans av den korte tiden vi kjente hverandre. Mitt minne er av en mye eldre mann som var ekkel mot meg i en periode rette etter at jeg hadde sluttet på videregående skole, tordnet Portman til Harper’s Bazaar.

Moby svarte med å poste et gammelt bilde av Portman og seg selv – og med underteksten:

«Jeg leste nylig en tekst hvor Portman sa vi aldri hadde datet. Det forvirrer meg, ettersom vi faktisk datet.».

– Hensynsløst

Nå har artisten fjernet bildet. I stedet har han postet en lang beklagelse på Instagram, der han skriver at han etter å ha tenkt seg om, har innsett at mye av den kritikken han har fått, er berettiget.

Han går imidlertid ikke tilbake på påstandene sine, men innrømmer at det ikke var riktig å utlevere Portman i boken uten å ha rådført seg med henne på forhånd.

«Jeg innser at det var skikkelig hensynsløst av meg ikke å informere henne før utgivelsen om at jeg hadde skrevet om henne i boken, og like hensynsløst ikke å respektere hennes ønske», skriver han og presiserer samtidig at han beundrer Portman for hennes intelligens, kreativitet og dyrevern-engasjement.

Det siste er et område Moby selv er svært opptatt av.

«Jeg hater tanken på at jeg kan ha forårsaket henne og familien hennes stress», skriver 53-åringen.

På slutten av fjoråret var det Portman selv som måtte beklage seg i full offentlighet – da overfor Jessica Simpson (38), etter å ha kommentert gamle bikinibilder av popstjernen.

Bakgrunn: Jessica Simpson i strupen på Natalie Portman

