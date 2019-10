STORE ØYEBLIKK: Sigrid og Martin Vinje under fjorårets P3 Gull, et av mange karrierefremmende oppdrag han gjorde for henne. Foto: Fredrik Solstad

Martin Vinje: Gråt da han forlot Sigrid Solbakk Raabe

Popstjernens bandleder forteller at det var hardt å gå. Samtidig stilles det spørsmål om artistens rolle og taushet i saken.

I Klassekampen sist fredag gikk Sigrids keyboardist og bandleder gjennom fire år, Martin Vinje, ut med hard kritikk av måten Sigrid og hennes apparat behandler sine musikere på.

Vinje er kritisk til honorarene han fikk, og mener at de ikke ble oppjustert i takt med Sigrids stadig større konsertoppdrag i både inn- og utland.

Sigrids selskap Sala Music har tatt selvkritikk for musikernes lønns- og kontraktsforhold.

Selskapets styreleder, Sigrids far Haakon Raabe, uttalte at datterens lønnsomme konserter ga musikerne honorar over kunstnerorganisasjonen Creos anbefalte minstesats på 4545 kroner, men at de ser på oppjustering av disse, i takt med Sigrids suksess. Ifølge Klassekampen har bandmedlemmene på en rekke konserter fått 3000 kroner per opptreden.

Tung erkjennelse

Bandlederens siste konsert med popkometen fra Ålesund fant sted på Wembley stadion i London 8. juni, på radiofestivalen Capital FM Summertime Ball – foran 80.000 tilskuere.

Det var angivelig ikke med lett hjerte han forlot jobben som musiker for en av Norges heteste internasjonale popstjerner de siste årene.

– Da jeg dro fra Wembley, gråt jeg. Det var utrolig vanskelig å komme til erkjennelsen at Sigrid, en person jeg hadde vært på turné med 200 dager i året i flere år og lagt ned utallige arbeidstimer for, absolutt ikke på noen måte syns det var problematisk å fortsette å betale bandet 3000 kroner per konsert mens hun tjente millioner, sier Martin Vinje til Varden.

GIGANTKONSERT: Sigrid foran 80.000 tilskuere på Wembley stadion – den siste med bandleder Martin Vinje. Foto: Doug Peters/Pa

Saken er behørig diskutert i den lukkede Facebook-gruppen Bransja prat, som har over 4500 medlemmer.

Der blir det blant annet stilt spørsmål om hvorfor Sigrid selv ikke kommenterer saken.

«Hvorfor mener såpass mange at Sigrid ikke har noe ansvar? Hun er 23 år, daglig leder og eier 100% av aksjene i Sala Music AS som også har vært musikernes juridiske oppdragsgiver de senere år selv om Made forhandlet honorarer. Faren Haakon er kun styreleder og IKKE Sigrids verge. Hva er egentlig poenget med å umyndiggjøre en voksen og suksessfull artist?» skriver debattant Elisabeth Norheim.

– Absolutt ingenting

I Klassekampens sak handler mye om hvordan Sigrids management Made har gått frem.

I bransjeforumet levner imidlertid Vinje liten tvil om at han også holder artisten selv ansvarlig.

«Jeg tok alt dette opp med Sigrid direkte 2 dager før jeg sa opp og ga henne muligheten til å gjøre noe med det. Hun valgte å gjøre absolutt ingenting til tross for at hun var fullt klar over hva som foregikk og hadde foregått over lang tid», skriver han.

På Facebook responderer Vinje også på en kommentar fra Norheim, som skriver at hun «tipper Sigrid angrer bittert på at hun ikke tok grep da hun hadde sjansen i sommer. Dette er tidenes payback».

«Det håper jeg virkelig», svarer Vinje.

Han ønsker ikke å kommentere utsagnene ytterligere overfor VG.

VG har vært i kontakt med Sigrids talsperson, Kim Paulsen i plateselskapet Petroleum. Han sier at hun ikke ønsker å kommentere Vinjes uttalelser.

Forklarer Sigrids taushet

VG har i tillegg bedt Sigrid svare på disse spørsmålene:

* Hva er årsaken til at du selv ikke har kommentert denne saken til nå?

* Hvorfor har ikke Vinje nådd frem med sine ønsker og krav overfor deg og dine medarbeidere?

* Hva synes du om måten dette har kommet ut på?

Sigrids manager Geir Luedy skriver dette i en epost til VG:

– Årsaken til at jeg, og ikke Sigrid, uttaler meg i denne saken, er fordi jeg har hatt alt ansvar for avtale- og honorarforhold. Her har Sigrid som eier av Sala Music delegert ansvaret til meg. Denne ansvarsfordelingen har vært nødvendig for at Sigrid skulle ha fullt fokus på det musikalske.

Luedy melder videre at Sigrid «på overordnet plan» har vært tydelig overfor ham på at den kommersielle suksessen skulle gjenspeiles i musikernes honorarer.

Manageren sier også at honorarene til musikerne har økt de siste to årene, men på oppfølgingsspørsmål fra VG om detaljer og dokumentasjon, svarer Luedy at han ikke kan gi ytterligere informasjon av hensyn til personvernet.

– For 2019 vil honorarene til musikerne ligge godt over en norsk gjennomsnittslønn på en halv million kroner. Vinje hadde ekstra betalt utover dette. Fortsetter suksessen vil naturligvis honorarene øke ytterligere. Når det gjelder bandets økte honorarer skyldes dette hovedsakelig økte satser til medlemmene. Forøvrig ønsker vi å presisere at musikerne ikke kun honoreres for konserter, men også for øvedager, reisedager, promokonserter og fridager på turné, skriver Luedy.

