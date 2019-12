TAR PAUSE: Sondre Justad kunne i høst fortelle VG at han setter turneringen på pause i minst 1,5 år. Foto: Trond Solberg, VG

Sondre Justad til «P3morgen»: Blir tafset på under konserter

I et intervju med NRKs «P3morgen» forteller artisten at han har sett seg nødt til å gå til innkjøp av susp.

Nå nettopp

Justad startet årets turné med kyssesyken og streng beskjed fra fastlege om å ikke «crowdsurfe». Artisten tok ikke til seg anbefalingen, og hoppet like greit inn i folkemassene.

– Om man blir slått i magen kan milten ryke, fortalte Justad til «P3morgen»-vertene mandag.

Artisten var imidlertid ikke like bekymret for milten som han var for tafsing, og kunne fortelle at han har tatt forholdsregler.

– Det skjer hver kveld – for å være helt ærlig har jeg kjøpt meg susp. Det har faktisk blitt et problem. Både damer og menn som tar et godt balletak. De nekter å slippe meg videre, forteller Justad.

– Crowdsurfingen har gått fint. Det er verre når jeg står midt i publikum med en gitar og prøver å leve meg inn i en følsom låt. Så hører jeg en dame skrike «ta ham i skrittet!» Da blir det vanskelig å leve seg inn i låten, forteller artisten.

– Det er som om de tror jeg er på film eller noe, at jeg ikke kan høre dem.

Sangeren vitser videre om at dette er grunnen til hans kommende pause fra konserter.

Tar lang pause

Tidligere i høst kunne Justad fortelle at han tar pause fra turneringen. Han avslutter med det sin femårige tradisjon med sommerturnering.

– Det er vondt å si det høyt! Men jeg har tatt et valg, og det står jeg for. Det er ingenting som er mer morsomt enn å spille for utsolgte festivaler – og jeg elsker å spille – men neste sommer hopper jeg over festivalsommeren, fortalte Justad til VG i høst.

Han påpekte at pausen ikke nødvendigvis betyr pause fra låtskrivingen.

les også Sondre Justad tar lang pause

Publisert: 16.12.19 kl. 19:42

Mer om