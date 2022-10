MOTPARTER: Kesha, her på en premiere i Los Angeles i februar, og Dr. Luke, her på en prisgalla i Los Angeles i 2014.

Dommer har bestemt: Rettssak mellom Kesha og Dr. Luke

Ni års intens krangel med anklager om neddoping, voldtekt og trakassering, ender omsider i retten.

Dommer Jennifer Schecter i New York Supreme Court bestemte fredag at stridighetene mellom popartisten Kesha og musikkprodusent og låtskriver Lukasz «Dr. Luke» Gottwald skal behandles i rettssak foran jury.

Neste sommer

Fox News skriver at rettssaken er berammet til sommeren 2023, og at dommeren har gitt de to partene mulighet til å avgjøre om juryutvelgelsen skal skje sent i juni eller tidlig i juli.

Rettssaken kommer i kjølvannet av en lang og bitter feide, med forkastede søksmål og en domfellelse.

Nekter skyld

Kesha saksøkte Dr. Luke høsten 2014 med påstander om neddoping, seksuelt misbruk og fysisk og psykisk mishandling over en lengre periode. Den angivelige voldtekten skal ha skjedd i 2005, mens andre episoder skal ha skjedd frem til 2009.

Dr. Luke, som har nektet skyld, og svarte med motsøksmål – med begrunnelse i at anklagene var «ondskapsfulle og ærekrenkende løgner».

I 2020 slo samme dommer, Jennifer Schecter, fast at Keshas anklager var å anse som ærekrenkelser. Kesha ble pålagt å betale erstatning til sin tidligere makker samt flere millioner kroner i forsinkede royalties.

Uansett valgte Kesha å anke rettsavgjørelsen, og nå skal alt altså brettes ut i retten.

Dommeren understreket for øvrig den gangen at avgjørelsen ikke ga noe endelig svar på hvorvidt Kesha ble utsatt for et seksuelt overgrep av Dr. Luke. Den delen av striden ble uansett betraktet som foreldet.

EKS-MAKKERE: Dr. Luke og Kesha som prisutdelere i Hollywood i 2011.

Kesha søkte i 2014 om å bli fritatt fra kontrakten hun i sin tid inngikk med Dr. Lukes plateselskap Kemosabe, som forpliktet henne til å lage ytterligere fire album for ham.

Hun fikk ikke medhold i denne søknaden.

Kesha er kjent for låter som «TikTok», «Praying» og «Die Young», mens Dr. Luke har høstet flere priser for sine låter. Han har blant annet jobbet med Katy Perry, Miley Cyrus, Kelly Clarkson og Nicki Minaj.

Da Kesha fremførte «Praying» under Grammy-utdelingen i 2018, mens MeToo-bevegelsen feide over verden, fikk hun støtte av flere andre stjerner på scenen:

Samarbeidet mellom Dr. Luke og Kesha startet da hun var 18 år og ble overtalt av Dr. Luke og hans svenske kollega Max Martin til å flytte til Los Angeles for å satse som artist.

Kesha Rose Sebert, som er hennes fulle navn, mener også at den påståtte mishandlingen fra produsenten var skyld i at hun utviklet spiseforstyrrelser.

Flere kjendiser har støttet popstjernen offentlig. Blant annet donerte Taylor Swift i 2016 to millioner kroner til kollegaens rettsprosess.

Dr. Lukes karriere gikk imidlertid på en smell etter Keshas anklager. I 2020 byttet han artistnavn til Tyson Trax – og har siden vært med på å lage Doja Cats listetopp «Say So».