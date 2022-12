GLEDER SEG: Frida Ånnevik skal bli mamma. – Vi er to som går litt oppå hverandre og utafor oss selv, skriver hun i sosiale medier.

Frida Ånnevik skal bli mamma

Artisten (38) er i lykkelig omstendigheter. – Det er advent og ventetid, men her i hjemmet venter vi nok litt ekstra.

Det skriver Ånnevik på Facebook og på Instagram. Musikeren har vunnet Spellemannprisen flere ganger og vant den gjeve Prøysenprisen tilbake i 2015.

– Vi er to som går litt oppå hverandre og utafor oss selv og venter, ganske så spente på å bli mammaer, min kvinne @chris_grinde og jeg, skriver Ånnevik.

Ånnevik ble tildelt Grappas debutantpris i 2009 og ga ut sin debutplate «Synlige hjerteslag» i november 2010. Hun har lenge hatt et nært samarbeid med Chris Holsten. Ingen av dem la skjul på at da låten «Hvis verden» tok av i 2020, ble de begge tatt «på sengen» som da sa i et VG-intervju den gangen.