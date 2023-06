TILBAKE IGJEN: Axl Rose og Slash i Guns N’Roses – her fra Valle Hovin i 2018 – kommer til Tons of Rock i Oslo neste helg, en festival med mer penger i banken enn noensinne.

Tons of Rock med utbyttefest: Tok ut 20 millioner

2022 ble et rekordår for rockfestivalen Tons of Rock etter to år med avlysninger på grunn av pandemien. Så bra ble året at eierne tok ut tilleggsutbytte på hele 20 millioner kroner.

Festivalen arrangeres på Ekebergsletta i Oslo neste helg med hovedartister som Guns N'Roses og Iggy Pop.

Festivalen samlet 80 000 besøkende i fjor, med mål om å samle 100 000 deltakere i år.

Live Nation eier 51% av festivalen og har snudd den økonomiske situasjonen etter å ha overtatt kontrollen i 2019. Pandemien førte til avlysninger i 2020 og 2021, men regjeringens kompensasjonsordning bidro sterkt til å snu situasjonen.

Under pandemien mottok Tons of Rock 36,1 millioner kroner i kompensasjon for 2020 og ytterligere 3,5 millioner for den avlyste festivalen i 2021. Vis mer

Det viser 2022-regnskapet til festivalen som arrangeres på Ekebergsletta i Oslo neste helg med Guns N’Roses, Volbeat, Pantera og Iggy Pop som de største trekkplastrene.

Fjorårets festival samlet hele 80.000 mennesker, noe festivalen i år har sagt de vil toppe med ytterligere 20.000 til 100.000 fordelt på fire dager. 2022-festivalen ble uansett et knallår for Tons of Rock som fikk et resultat før skatt på 36,2 millioner plusskroner.

– Vi oppnådde et svært godt resultat i 2022, og deler av dette ble tatt ut som utbytte. Dette ble gitt i henhold til eierstrukturen, det vil si at Live Nation mottok 51 prosent og øvrige aksjonærene de resterende 49 prosent, opplyser Martin Nielsen i majoritetseieren (51 prosent) Live Nation AS.

Martin Nielsen er også styreleder i Tons of Rock, og presiserer:

– Live Nation sin andel gikk til den norske delen av selskapet. Ingenting har gått ut av landet, sier Nielsen om selskapets utbytte på drøyt 10 millioner kroner.

Øvrige aksjonærer i Tons of Rock Festival AS er Amber AS (Mads Martinsen) med 21,4 prosent, Danica (Dan Marius Nordhagen) med 12,2 prosent, Stemmehaugen AS som eies av festivalens daglige leder, Jarle Einar Kvåle, med 10,3 prosent og Roundabout AS som eies av tidligere festivalsjef Svein Bjørge med 5 prosent.

Veien frem til å bli en av Norges største og ledende festivaler har vært kronglete for Tons of Rock. Live Nation overtok kontrollen i 2019, samme år som festivalen flyttet fra Halden til Ekebergsletta i Oslo.

På dette tidspunktet var Tons Of Rocks økonomi frynsete. En negativ egenkapital på 1,3 millioner kroner i 2018, var blitt snudd til 135.000 på plussiden, men gjelden var stor.

Så kom pandemien i 2020.

Publikum da Europe var på senen på Tons of Rock på Ekebergsletta, torsdagen 2022

Pandemien førte til avlysning av festivalen både i 2020 og i 2021. Men Regjeringens kompensasjonsordning for avlyste arrangementer kom godt med for Tons of Rock som i 2020 mottok 36,1 millioner kroner som kompensasjon for den avlyste festivalen.

Dermed ble 2020-regnskapet en redningsplanke for Tons of Rock. I et år uten festivalavvikling gikk festivalen i overskudd med 32,7 millioner kroner – mer enn ti ganger mer enn det som inntil da hadde vært det beste årsresultatet.

23,4 millioner av overskuddet som Tons of Rock fikk på grunn av Regjeringens kompensasjonsordning ble dermed skutt rett inn i egenkapitalen som plutselig steg til 25,6 millioner kroner.

Økonomien var ikke lenger utrygg.

På spørsmål om midlene fra Regjeringens kompensasjonsordning reddet Tons of Rock økonomisk, svarer Martin Nielsen i Live Nation slik:

– Kompensasjonsordningen som ble gitt den gangen skulle sikre at alle arrangører kom likt ut økonomisk som de ville gjort dersom pandemien ikke inntraff. Med fasit i hånd ser vi at gjennomføring av festivalen ga bedre resultat enn prognosene vi baserte oss på i søknaden om kompensasjon, sier Nielsen og legger til at artist-lineup var nær identisk i 2022 som den avlyste festivalen i 2020.

For første halvår 2021 ble det gjort en endring i forskriften til kompensasjonsordningen. Da ble det lagt til en bestemmelse i forskriften om at kompensasjonen ikke kunne gi et positivt ordinært resultat før skatt i kompensasjonsperioden. I så tilfelle ville kompensasjonen avkortes.

Tons of Rock fikk 3, 5 millioner kroner fra kompensasjonsordningen for den avlyste festivalen i 2021.