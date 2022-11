TV-AKTUELL: Selena Gomez på førpremieren til sin egen dokumentar i Los Angeles torsdag.

Selena Gomez om bruddet med Justin Bieber: − Det beste som har skjedd meg

Selena Gomez (30) bretter ut privatlivets opp- og nedturer i TV-dokumentaren «My Mind & Me». Justin Bieber (28) er selvsagt tema.

Det er når Gomez snakker om låten «Lose You To Love Me» fra 2019 at hun sporer inn på ekskjæresten.

Året før hadde Bieber giftet seg med Hailey Bieber (25), og fansen spekulerte vilt i hvorvidt Gomez var knust av kjærlighetssorg eller ikke.

Forut for bryllupet til Justin og Hailey hadde Selena og Justin – fra 2011 til 2018 – skapt store overskrifter med sitt turbulente «av og på»-forhold.

– Verdens verste hjertesorg

Selena forklarer at hun den gangen ba låtskrivere om hjelp til å lage en sang som kunne beskrive hvordan hun hadde det.

– Jeg tekstet Julia Michaels og Justin Trenter og sa: «Jeg tror at jeg er klar for bare å si at jeg er trist», sier Selena i dokumentaren, ifølge Entertainment Tonight.

– Det føltes som om jeg måtte gå gjennom verdens verste hjertesorg noensinne, og så plutselig glemme alt på et blunk, forklarer hun.

Selena beskriver perioden som «forvirrende».

– Men jeg tror at dette var noe som måtte skje, og at det til syvende og sist er det beste som har skjedd meg.

EKSER: Selena Gomez og Justin Bieber på American Music Awards i Los Angeles i 2011.

Selena forklarer at «Lose You To Love Me» handler om å vite at man har mistet hele seg for så å gjenoppdage seg selv som individ.

Hun innrømmer at det var ekstremt tungt at privatlivet hennes var så offentlig.

– Jeg følte meg jaget av dette tidligere forholdet som ingen ville gi slipp på. Men jeg klarte å legge det bak meg, og plutselig var jeg ikke redd lenger.

Hun forteller at låten ble skrevet på 45 minutter.

– Den handler om mer enn tapt kjærlighet. Det dreier seg også om at jeg lærte å velge meg selv, velge livet, men samtidig håpe på at folk kan forstå det og slå seg til ro med det.

Sammen på bilde

Hailey Bieber snakket nylig ut om hvordan det var å bli utpekt som den som «stjal Bieber fra Gomez» – noe hun forsikret ikke er sannheten.

Få dager senere poserte Hailey og Selena smilende sammen å en kjendisfest i Hollywood.

Dokumentaren «Selena Gomez: My Mind & Me» har premiere på AppleTV + i dag fredag. Der snakker Gomez også om alvorlige helseplager og sykdommer hun har slitt med de siste årene.

