SKADET: Frank Ocean må kaste inn håndkleet og kansellere prestisjetunge Coachella. Her er han avbildet rett før han går av scenen på Øyafestivalen i 2012 etter kun fire sanger.

Frank Ocean avlyser Coachella

R&B-stjernen Frank Ocean (35) pådro seg en skade i beinet før sin første Coachella-opptreden og må avlyse helgens konsert, noe som har vakt oppsikt i USA av flere årsaker.

Det er The Guardian og flere andre medier som rapporterer om konsekvensene etter Oceans opptreden forrige helg. Stjernens første liveshow på seks år etterlot fansen både skuffet og forvirret, skriver avisen.

For det første kom Frank Ocean en time for sent på scenen. Deretter måtte han avbryte showet etter en snau time på grunn av festivalens strenge politikk om konsertlutt ved midnatt.

Kanskje det nå ringer en bjelle også hos norske festivalgjengere; i 2012 var Ocean tyve minutter for sent på Øyafestivalens scene og avbrøt hele konserten etter kun fire låter da han etter sigende ble akutt syk.

Les også Kos, kaos og nesten-katastrofer: Øya-øyeblikkene vi aldri glemmer Det er 20 år siden Øyafestivalen så dagens lys. Noen øyeblikk står klarere frem enn andre.

En representant for Frank Ocean bekreftet onsdag overfor Rolling Stone at helgens konsert er avlyst på grunn av en skade sangeren fikk i løpet av den første festivaluken, og at han hadde fått medisinsk råd om ikke å opptre. Ocean blir erstattet som headliner av Blink 182.

Etter avlysningen har det kommet frem at skaden skal ha gjort at sceneshowet ble kraftig barbert, ifølge The Guardian. Opprinnelig skulle det bygges en hockey-rink der over 100 kunstløpere skulle utgjøre sceneshowet rundt Ocean.

Brødrene – og tidligere ishockeyspillere – Dan og Chris Powers sier i sin egen podkast Empty Netters at de hadde øvd en måned på sceneshowet i forkant av Coachella og til og med hatt en vellykket generalprøve – bare for å få alt kansellert få timer før opptredenen.

De hevder også at arrangørene skal ha forsøkt å skjule riggingen av hockey-rinken da de forsto at Ocean ikke ville kunne opptre. Skuffelsen skal ha vært stor når over 100 personer på skøyter ble erstattet med 30 dansere i Prada-kostymer og ansiktsmaling.