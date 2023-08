Kobe Bryants datter (6) fikk klem av Taylor Swift

– Vi elsker deg, Taylor Swift, skriver den avdøde basketball-legendens enke Vanessa, etter at datteren fikk sitt livs muligens største opplevelse på scenen i Los Angeles natt til fredag.

Bianka er Kobe og Vanessa Bryants nest yngste datter, den tredje av fire.

Hun var bare tre år gammel da hennes verdensberømte far og storesøsteren Gianna døde i en helikopterulykke i 2020, henholdsvis 41 og 13 år gamle.

Natt til fredag norsk tid fikk seksåringen en opplevelse i den andre enden av lykkeskalaen:

Da ble hun tatt opp på scenen av Taylor Swift (33), på den første av seks LA-konserter som inngår i popstjernens allerede legendariske Eras Tour.

– Sønderknust

Videoer som sirkulerer i sosiale medier viser at Swift gir seksåringen en rolle i en fast del av showet: Under fremføring av låten «22» pleier popstjernen å ta av seg hatten hun har på, og setter den på hodet til en fan.

Denne gangen var Bianka den utvalgte – og høstet jubel fra de 70.000 tilskuerne på SoFi Stadium.

Vanessa Bryant (41) har lagt ut bilder fra begivenheten på Instagram, hvor hun gir Swift en varm kjærlighetserklæring.

På storyfunksjonen poster Vanessa Bryant blant annet bilder av dongerijakken hun selv hadde på for anledningen.

På ryggen er bildet under her festet. Det viser Kobe Bryant på scenen med Swift i 2015, hvor han den gang delte ut en utmerkelse til Swift for å ha satt rekord i antall utsolgte konserter ved Staples Center i LA.

SAMMEN PÅ SCENEN: Kobe Bryant og Taylor Swift i 2015.

– Mitt hjerte er sønderknust etter nyheten om denne ufattelige tragedien, skrev Swift på X/Twitter etter dødsulykken i januar 2020.

– Jeg kan ikke forestille meg hva familiene går gjennom nå. Kobe betydde så mye for meg og for oss alle. Sender mine bønner, kjærlighet og endeløse kondolanser til Vanessa og familien og alle som mistet noen på den flyturen, meldte hun videre.

– Si at du vil huske meg

Det neste bildet i Vanessa Bryants Insta-story viser forsiden av jakken, som bærer et hjerte med et sitat fra Swifts låt «Wildest Dreams»: «Say you'll remember me.» («Si at du vil huske meg.»)

Der tagger hun både Swift og ektemannen, og hyller Gianna ved kallenavnet «Mambacita».

Et annet bilde viser at eldstedatteren Natalia (20) også var med på konserten, og at hun til anledningen laget lykkearmbånd med faren og den avdøde søsterens navn.

Vanessa Bryant har også lagt inn en video hvor Natalia og Gianna synger sammen til Swifts «You Belong To Me». Den ble opprinnelig postet i august 2018.