PAR: Rita Ora og Taika Waititi på et moteshow i Los Angeles i mai.

Rita Ora gift – holdt vielsen hemmelig

Popstjernen Rita Ora (31) giftet seg med filmskaper Taika Waititi (47) i august.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Men det har ikke vært kjent før nå. Ora bekrefter begivenheten i podkasten «Jaime Winstone's Greatest Night Ever».

Hun røper også der, ifølge Daily Mail, at hun og Waititi hadde en liten, intim vielse i London i august, og at de planlegger en større bryllupsfest for familie og venner senere.

– Jeg er forelsket. Jeg er veldig forelsket. Jeg er forelsket, forelsket, amen! sprudler Ora.

31-åringen forteller for øvrig at hun er inspirert av forholdet til sine egne foreldre. De har vært sammen i over 30 år.

– For meg har det alltid handlet om å finne kjærlighet og den rette partneren. Jeg er så glad for at jeg har gjort det, sier Ora.

PREMIERE: En stivpyntet Rita Ora og Taika Waititi på premieren til «Thor: Love And Thunder», i London i juli. Waititi har regissert filmen.

Ora og Waititi skal ha vært et par siden mars i fjor. Hun har tidligere vært i forhold med kjente menn som Travis Barker (46), Rob Kardashian (35) og Calvin Harris (38).

Ekteskapet er det første for Ora, mens ektemannen, som kommer fra New Zealand, har vært gift før og har to barn.

Rita Ora, som er skuespiller på si, debuterte med albumet «Ora» i 2012.

I 2014 opptrådte hun på VG-lista-showet på Rådhusplassen i Oslo. Sånn så det ut: