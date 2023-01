ARIF I EVENTYRLAND: Arif Salum feirer ti år i rampelyset med en EP som strekker seg i flere forskjellige retninger.

Plateanmeldelse: Arif – «Å drukne en fisk»: Fiskelykke

Arif vil alt og lykkes med mye.

Få, om noen, har definert det siste tiårets norske rap- og r & b-virkelighet i samme grad som Arif Salum (som nå offisielt kaller seg Arif Murakami, ifølge strømmetjenester og internett).

36-åringen slo gjennom med et brak i Urørtfinalen for temmelig nøyaktig ti år siden – under det fjollete artistnavnet Phil T. Rich – med den kåte låten «Gal».

Siden da har Arif vært spydspissen for en ny generasjon norskspråklig hiphop, der like deler følsomme, gatesmarte og kryptiske linjer slynges ut over basstunge og trap-orienterte lydbilder – og vist seg fram som crooner for et bredere lag av befolkningen i «Hver gang vi møtes».

Der de fem låtene på fjorårets Stig Brenner-samarbeid «Bluesbrutterne» alle var relativt mollsvøpte og duse i uttrykket, bretter Arif ut det stilistiske vingespennet på EP-en «Å drukne en fisk». Det resulterer i noen direkte strålende øyeblikk.

På plussiden finner vi åpningskuttet «Smoke», som stikker seg ut som utgivelsens sterkeste kort. Den skifter gir flere ganger underveis, men Arif holder trådene samlet med paranoid flow og rim som balanserer hårfint på grensen til sammenbrudd, uten noensinne å krysse den.

Hevngjerrige «Venner & fiender» og kjørevennlige «(Åh) Tamy Tamy», gjestet av henholdsvis Siyabång og Chirag, befinner seg på samme høye nivå. På sistnevnte lykkes Karpe-rapperen å dra «Omar Sheriff»-vibber inn i samarbeidet, og referansene hagler fra Michael Kors og Xzibit til Prøysen og Aukrust. Og Tommy «Tåmy» Sharif, da.

Fullt like klokkerent treffer han ikke når han gir seg i kast med TIX-balladeri («Hellig»), house («Kan du forstå det?») og pop («Igjen»). Ingen av disse låtene er direkte svake, men noe av særpreget og drivet som preger 36-åringens beste stunder glipper underveis.

Det er forståelig at Arif vil vise spennvidden i hva han er kapabel til. «Å drukne en fisk» ville imidlertid – tross sine åpenbare kvaliteter – vært enda mer svømmedyktig med et mer renskåret uttrykk.

BESTE LÅT: «Smoke»