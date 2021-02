FAR OG DATTER: Jamie Spears og Britney Spears. Foto: AP

Jamie Spears’ advokat: Folk tar så feil

Jamie Spears (68) går ut med sin versjon av den betente situasjonen rundt datteren.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Via sin advokat Vivian Thoreen kommer Jamie Spears med sitt budskap på TV-showet «Good Morning America» torsdag. 68-åringen har i det lengste forsøkt å holde den interne krangelen unna mediene.

– Jeg forstår at enhver historie ønsker seg en skurk, men folk tar så feil her, sier advokaten.

– Dette er en historie om en svært lojal, kjærlig og dedikert far, som reddet datteren fra en livstruende situasjon. Andre mennesker skadet henne og utnyttet henne, sier Thoreen på vegne av sin klient.

Fans med kampanje

Britneys far har siden datterens voldsomme kollaps i 2007, fungert som formynder for henne. Det som var ment å være en midlertidig ordning, ble en permanent løsning.

Det siste året har spekulasjonene om at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv, skutt fart. «Free Britney»-bevegelsen har spredt seg over hele verden.

TV-dokumentaren «Framing Britney Spears», et prosjekt i regi av New York Times, har ført til ytterligere oppmerksomhet. Dokumentaren fikk terningkast 4 i VG.

Vivian Thoreen hevder på sin side at Britneys far «utrettelig har jobbet for å beskytte datteren», og at det er takket være ham at hun har reddet finansene sine.

– Jamie har også samarbeidet med Britney for å hjelpe henne til å få tilbake omsorgen for barna, sier advokaten og sikter til at Britney en periode mistet omsorgen for sønnene hun har med eksmannen Kevin Federline (42).

Thoreen påpeker også i TV-intervjuet at 68-åringen har skapt et trygt miljø for Britney, så «hun kan leve livet sitt slik hun ønsker».

– Unna mediene som har forårsaket så mye skade, sier hun.

Popstjernen søkte i fjor om å få en midlertidig verge til å overta ansvaret permanent og dermed stoppe farens innblanding. Dette har pappa Spears motsatt seg.

Bakgrunn: Britney vil gi verden innsyn i krangelen med faren

Den siste rettshøringen i den bitre striden mellom far og datter, fant sted i februar. Der ble det bestemt at pappa Spears må dele vergeansvaret for datteren med en stiftelse.

Pappa Spears’ advokat hevder imidlertid i TV-intervjuet at retten i alle disse årene har hatt oppsyn med hvordan vergemålet har fungert.

Hun hevder videre at pappa Spears har utført oppdraget på en måte som «bare et familiemedlem med betingelsesløs kjærlighet kan gjøre».

Refset svigerfar

Advokatens uttalelser står i kontrast til utbruddet som Britneys kjæreste, Sam Asghari, postet i sosiale medier for noen uker siden.

«Det er viktig for meg at folk forstår at jeg har null respekt for noen som forsøker å kontrollere vårt forhold og hele tiden kaster hindringer i veien for oss», skrev han i Instagram-innlegget, der han stemplet svigerfaren som «a total dick».

Den sterke skjermingen av Britney, som gjør at ingen journalister skal ha nådd henne på flere år, er en vesentlig del av dokumentaren.

#FreeBritney-bevegelsen mener også at det kan stilles spørsmål ved hvorvidt Britney styrer sine egne sosiale kanaler, som Instagram.