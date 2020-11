MILLION-MOTTAGERE: Kurt Nilsen (t.v.) og Bjørn Eidsvåg. Foto: Robert S. Eik

Arbeiderparti-topp om stimuleringsmillioner: − Ikke rart man blir forbannet

APs kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen sier hun forstår frustrasjonen hos kulturaktører som fortsatt venter på hjelp, mens millioner drysser raskt over Kurt Nilsens julekonserter og Bjørn Eidsvågs førjulsturné.

– Regjeringen burde klart å finne løsninger som raskere ville fått krisehjelpen ut til folk. Danmark, for eksempel, har løst dette mye smidigere. Alt tyder på at regjeringen har vært for trege på avtrekkeren, sier Trettebergstuen til VG.

Rundt 1500 store og små kulturaktører har søkt midler fra Kulturdepartementets kompensasjonsordning som dekker perioden mai-august – perioden da de fleste av Norges corona-kansellerte festivaler skulle finne sted.

Fristen var 15. september – og fortsatt er ikke en krone utbetalt.

Fillerister

Samtidig ruller millionene ut i høyt tempo fra Kulturdepartementets stimuleringsordning, som først ble åpen for søknader 23. oktober.

Fem dager senere meldte en fornøyd Bjørn Eidsvåg at han hadde søkt om stimuleringspenger den ene dagen, og fått søknaden godkjent den neste. Summen: Tre millioner kroner.

Samtidig ble det klart at Kurt Nilsens juleturné hadde fått hele 13,3 millioner fra samme ordning.

REFSER RAJA: Anette Trettebergstuen. Foto: Gøran Bohlin

I et Facebook-innlegg fillerister APs kulturpolitiske talsperson kulturminister Abid Raja og hans departement.

«Jeg skjønner godt at folk blir provosert over at store artister får ekspressbehandling av søknadene sine og millioner til juleturneer», skriver Trettebergstuen.

Hun påpeker at store deler av kultur-Norge verken har tjent penger eller fått støtte siden april, og at flere står på randen av konkurs.

«Da er det ikke rart man blir forbannet når man hører om etablerte artister som får millionbeløp til juleturneer etter rekordkjapp saksbehandling på 24 timer», melder AP-politikeren, og minner om at Abid Raja har lovet 1,4 milliarder til kompensasjonsordningen.

Millionoverføring

Både Norsk Kulturråd, som forvalter ordningene, og Kulturdepartementet, har de siste ukene vist til at ordningens skjebne ligger i hendene på ESA, Eftas overvåkningsorgan.

Årsaken er at kompensasjonsordningen i utgangspunktet hadde adskillig færre millioner i potten enn hva det er søkt om.

Rammen var på 950 millioner, mens de 1527 søkerne til sammen har bedt om 1,38 milliarder.

Følgelig lå det an til at alle tilskudd ville bli avkortet med rundt en tredjedel av søknadssummen.

Imidlertid fant regjeringen 392 millioner til overs fra en ordning for idrett og frivillighet, som Stortinget har sagt ja til å overføre til kompensasjonsordningen.

Denne overføringen må imidlertid godkjennes av ESA i Brüssel før kulturaktørenes søknader kan bankes gjennom og pengene utbetales.

Behandles denne uken

ESAs kommunikasjonssjef Jarle Hetland sier til VG at endelig notifisering av den 392 millioner tunge overføringen ikke kom fra Kulturdepartementet før mandag denne uken.

– Vi skal behandle den så raskt som mulig. Vi regner med å ta en beslutning mot midten av uken. Det har vært litt frem og tilbake, for å sørge for at alt er riktig. Slik at de som får støtte ikke eventuelt får problemer senere.

Kulturdepartementets kommunikasjonsenhet bekrefter overfor VG at notifiseringen ikke kom før mandag, og at det er dialog med ESA i forkant som har tatt tid.

Trettebergstuen var ikke klar over at ESA-notifiseringen ble sendt først på mandag, før VG informerte om det.

– Hvis det stemmer, så er det veldig bra, sier hun om ESAs lovnad om behandling.

– Men at kulturlivet skal få denne informasjonen gjennom VG og ikke fra kulturministeren, er jo egentlig litt trist, men igjen bare en bekreftelse på hvor bakpå kulturministeren er. Kulturrådet har vært klare med 1100 utbetalinger lenge, sier de, så da forventer vi at folk har pengene på konto før Raja møter i spørretimen på onsdag.

Abid Raja sier til VG at han synes Trettebergstuen «kritiserer på autopilot» – og at dette ikke kommer overraskende på ham.

– Men å bli beskyldt for å være treg vitner om mangel på bedre skyts fra opposisjonen, sier kulturministeren.

– Da vi så at det var et større behov på nesten 400 millioner i kompensasjonsordningen til kulturlivet fant vi midler nærmest umiddelbart, og parallelt begynte vi jobben opp mot ESA. I mellomtiden har vi fått på plass en stimuleringsordning hvor Kulturrådet allerede har begynt, ikke bare saksbehandlingen, men også de faktiske utbetalingene.

OMSTRIDT: Mange har reagert på at Kurt Nilsens juleturné får 13,3 millioner fra stimuleringsordningen. Foto: Frode Hansen

På spørsmål om hva hun synes om 13-millionerstilskuddet til Kurt Nilsen-turneen, svarer Trettebergstuen at hun synes det er kjempebra at deler av kulturlivet er i gang med aktivitet igjen.

– Vi forutsetter selvsagt at midlene fra stimuleringsordningen går til hele bransjen, så langt det lar seg gjøre, sier hun.

– Men det er jo ikke rart at store deler av kulturnæringen, som har ventet på kompensasjon i mange måneder, blir frustrerte når de ser hvor løst pengene sitter hvis departementet bare vil.

– Rotete prosess

APs kulturpolitiker kritiserer også prosessen rundt kompensasjonsordningen, og minner om at det snart har gått åtte måneder siden coronakrisen traff Norge.

– Når de i oktober velger å omdisponere midler fra idrett og frivillighet til kulturfeltet, stopper det opp, fordi de trenger en ny ESA-godkjenning. Dette vitner om en rotete prosess.

I Facebook-innlegget sitt skriver Trettebergstuen at krisehjelp på papiret er verdiløst hvis ikke pengene kommer frem.

«Skjer det ikke snart, er det snart ikke noe kulturliv igjen å stimulere. Ingen til å rigge for neste års juleturneer.»

Abid Raja lover at hans departement nå er «straks klare» til å betale ut de etterlengtede 1,4 milliardene i kompensasjonsordningen, som dekker corona-avlyste arrangementer.

– Vi har hatt god dialog med ESA i lengre tid om flere forhold som måtte bli avklart før endelig notifisering skjedde mandag. Samtidig håper jeg at stimuleringsordningen – og det er det mye som tyder på – vil fungere som et insentiv for faktisk å gjennomføre kulturarrangementer over hele landet i tiden fremover.

