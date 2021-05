ROSES: Marie Ulven, eller Girl In Red som er hennes artistnavn, sanker viktig og vektig ros fra en av verdens største artister, Taylor Swift. Foto: Terje Bringedal

Taylor Swift hyller norske Girl In Red: «Det er spektakulært!»

Taylor Swift mener du bør droppe alt du har i hendene og skaffe deg Girl In Reds nye album med en eneste gang.

Oppturene står i kø for Girl In Red, eller Marie Ulven (22) som hun heter, og hennes ferske album «If I Could Make It Go Quiet». For to dager siden kunne hun selv røpe for sine to millioner følgere på Instagram at hun opptrer på talkshowet til Jimmy Fallon nå på mandag, og natt til lørdag var det Taylor Swifts tur til å hylle den norske artisten:

«Okay, alle sammen. Slipp alt nå og støtt, strøm og kjøp dette albumet fordi det er spektakulært», skriver Swift på sin Insta-story og legger ved coverbildet av Girl In Reds plate, der hun også har skrevet «hele albumet på repeat».

Swift avslutter med et stort gratulerer og tagger Ulven i innlegget.

Girl In Reds plate fikk for øvrig en bunnsolid femmer på VG-terningen av Marius Asp som mente at «ungdommelig overmot løfter Girl In Reds debutalbum til pophimmelen».

Med en slik anerkjennelse fra en av verdens største artister, ser det ut til at Girl In Red tar et langt skritt videre i sin ambisjon om verdensherredømmet hun avslørte i et ferskt VG-intervju:

– Jeg vil bli verdens største artist. Jeg sier det seriøst, men det er også litt tull i det, for det er en så utrolig syk ting å si, uttalte Ulven til VG for tre uker siden.

USA er allerede Girl In Reds største marked, mye på grunn av gjennomslagskraften som låten «We Fell In Love In October» fikk på TikTok for en tid tilbake. Det er for øvrig samme plattform som fikk «TikTok-dronningen» Doja Cat til å grine over Auroras låt «Exist For Love» i fjor.

Billie Eilish er en annen superstjerne som tidligere har løftet frem Girl In Red.

I VG-intervjuet fra tre uker tilbake kommer det også frem at følelsene mellom Taylor Swift og Girl In Red er gjensidige.

– Taylor Swifts album «Folklore» – jævlig bra ass! Hun blir jeg aldri ferdig med, hun er jævlig fet, en dame som står på og som nekter å føye seg til at kvinner blir utdatert når de er 30. Hun er legende, sa Ulven om Swift.

Taylor Swift ga tidligere i måneden ut den nye versjonen av klassikeren «Fearless» fra 2008. Der har hun spilt inn albumet på nytt i protest mot at rettighetene til hennes seks første plater i sin tid ble solgt til Justin Biebers manager, Scooter Braun, uten hennes velsignelse.