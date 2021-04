VIDEO: Benjamin «B-Boy» Myhre vant årets musikkvideo på Spellemannprisen fredag. På låten og i videoen bidrar kompisen Cezinando. Foto: Preben Solli

Føler seg litt ute av «rap-star»-livet

Egentlig skulle artist Benjamin «B-Boy» Myhre spilt flere konserter i 2020. Nå ferdigstiller han i stedet sitt første album, samtidig som han jobber i en matbutikk.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Som produsent har Benjamin Myhre jobbet både med Cezinando, KingSkurkOne og Martin Hazy. Førstnevnte er også med på låten hans «Gammel person».

– Vi er kompiser fra langt tilbake, sier Myhre til VG.

Musikkvideoen til «Gammel person» stakk fredag av med prisen for årets musikkvideo på Spellemann.

De fleste som har vært på en Cezinando-konsert, har fått seg med B-Boy Myhre, som omtales som «Norges beste hypeman».

Fredag danket Benjamin «B-Boy» Myhre ut de andre nominerte i kategorien «Årets Musikkvideo 2020», med musikkvideoen til «Gammel person». I kategorien var blant annet «Girl in red» og «Boy Pablo» også nominert.

Artisten har brukt pandemien på å ferdigstille sitt første album, samtidig som han har hatt ulike jobber i barer og nå i en matbutikk.

– Det er ikke veldig inspirerende, jeg havner litt ut av «rap-star»-livet, sier artisten.

VANT: Artisten ble hedret med Spellemann for «Årets Musikkvideo 2020» med låten «Gammel person». Her er han på utdelingen sammen med regissør Håkon Hoffart.

– Det har vært litt «chill» med pandemien fordi jeg har fått være i mye i studio og laget musikk. Jeg har veldig lyst til at det skal være et morsomt album.

Nedstigningen av samfunnet under coronapandemien har gjort det vanskelig for flere artister. Det siste året har det vært minimalt med konserter og festivaler. Myhre sier han har fått utviklet seg i den stille perioden, og at det nye albumet viser frem forskjellige sider av ham.

– Hva var egentlig planene for 2020?

– Jeg skulle ut og spille med Cezinando og kanskje spille noen konserter selv. Året hadde sett veldig annerledes ut om det ikke var corona.

TROFÉ: Her er Benjamin «B-Boy» Myhre etter at Spellemannprisen kom hjem.

– Jeg ble veldig overrasket

«En slags omvendt oldsplaining» skrev VGs musikkanmelder da låten «Gammel person» ble sluppet, og ga den terningkast fire.

Etter låtslippet kom det en musikkvideo, som nå har blitt hedret med en Spellemannpris.

Myhre sier han ikke hadde sett for seg at det kunne være en mulighet å vinne.

– Jeg ble veldig overrasket, fordi det kom så tidlig. Men det føles herlig.

Han mottok prisen sammen med regissør, Håkon Hoffart.

– Det er en video som minner deg på at «gammel» bare er en følelse, Hoffart.