POPSTJERNE: Mariann Thomassen, her på en fersk selfie. Foto: PRIVAT

Mariann Thomassen fikk jente igjen

Mariann Thomassen (42) er blitt tobarnsmor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Thomassen og samboer Jan Kristian Kielland Asmyhr (36) har fått enda en datter.

Gjennom tirsdagen delte Thomassen at fødselen var i gang, og like før 7 om morgenen onsdag forteller hun på Instagram Stories at «Lillesøster kom til verda for 1,5 t sidan».

JUBLER: Med en skive med sjokoladepålegg og flagg feiret Mariann Thomassen fødselen. Foto: Skjermdump fra Instagram

Gjennom hele svangerskapet har Thomassen delt glimt fra hverdagen på Instagram. Ikke minst har hun vært åpen om sitt sterke engasjement i «fødeopprøret» i forbindelse med coronarestriksjonene på sykehusene.

17 dager før termin skrev Thomassen under et bilde av den struttende magen:

«Har bestemt meg for å ta kontroll over MIN FØDSEL, og partner SKAL vere med. Slik tenkjer eg. Blir vi nekta, føder eg ute eller i bilen. Eg treng kjæresten min ved mi side frå start til målstreken. Og kvifor skal han frarøves denne opplevelsen? Vi er to om barnet! Niks-nekter!!»

Søndag 9. mai skrev hun under dette bildet at hun må «vise frem kunstevrket før det er borte», og at det å gå gravid er «rock’n roll på ekte»:

Frustrasjonen har kommet til uttrykk i sosiale medier under emneknaggen #jegføderikkealene, og her har Surferosa-vokalisten vært en ivrig stemme.

Thomassen har for øvrig opplyst følgerne sine om at hun denne gangen har forberedt seg godt, i form av både fødselskurs og gravid-yoga – og at fødebagen sto klar i flere uker før termin.

Popstjernen og Asmyhr forlovet seg i oktober i fjor. Bare uker senere kom nyheten om at de ventet barn nummer to.

– Det var planlagt, men det skjedde så fort. Vi er kjempeheldige. Jeg er jo ikke ung lenger, uttalte Thomassen til VG den gangen.

«Føler meg heldig og privilegert som får oppleve to graviditeter og har snart to barn. Kjenner fleire som sliter med å bli gravide eller føre fram barn. Slikt er sårt ...», skrev den høygravide 42-åringen nylig på Instagram.

Da Thomassen fødte parets første datter, Maja Rose, i 2018, endte det i keisersnitt.

VAR TRE: Nå er de fire. Mariann Thomassen og Jan Kristian Kielland Asmyhr med datteren Maja Rose for to år siden. Foto: PRIVAT

