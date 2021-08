RAPPER: Slik så det ut da DaBaby opptrådte under konserten DaBaby + Friends på Orlando Amphitheater i Florida i april 2021. Foto: GERARDO MORA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

DaBaby droppet fra festival timer før konserten

Den amerikanske rapperen fikk ikke opptre på Lollapalooza etter kontroversielle uttalelser. Dette er grunnen til at flere nå tar avstand fra DaBaby (29).

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Søndag fikk rapperen Jonathan Lyndale Kirk, bedre kjent som DaBaby, ikke opptre på Lollapalooza i Chicago.

Festivalen er en av verdens største og samler normalt 400.000 mennesker årlig. Få timer før rapperen skulle opptre søndag, publiserte festivalen en melding at DaBaby var fjernet fra programmet.

Det skjer etter at han under en opptreden på «Rolling Loud»-musikkfestivalen i Miami for litt over en uke siden ble filmet mens han kom med oppsiktsvekkende kommentarer.

– Hvis du ikke dukket opp i dag med hiv/aids eller noen av de dødelige seksuelt overførbare sykdommer som får deg til å dø om to til tre uker, hold en lighter opp, var noe av det DaBaby sa live.

Uttalelsene til DaBaby vekker oppsikt fordi flere oppfatter det han sa for homofobisk mot LHBT+-personer, og nedsettende mot dem som er rammet av hiv og aids.

Artisten Elton John (74) er en av dem som kritiserer rapperen, for homofobiske og misinformerende kommentarer.

Det samme har popstjernen Dua Lipa (25) gjort. Hun har samarbeidet med DaBaby med en versjon av sangen «Levitating» og fordømmer kommentarene til rapperen.

les også Elton John langer ut mot DaBaby: – Fremmer stigma og diskriminering

Rapperen har i ettertid beklaget og skriver blant annet at uttalelsene ble tolket helt feil.

Likevel vender nå flere ryggen til rapperen. Klesbutikken Boohoo, bryter også samarbeidet med artisten, melder The Guardian.

Det var etter at samarbeidet med Boohoo ble brutt at rapperen beklaget på Twitter, skriver BBC.

les også Rapperen DaBaby: Arrestert for besittelse av ladet pistol

DaBaby har de siste to årene markert seg i musikkbransjen. Han har mottatt til sammen seks Grammy-nominasjoner i 2020 og 2021.

Rapperen har også blitt omtalt i mediene på grunn av flere sammenstøt med amerikansk politi.

DaBaby har vært involvert i etterforskningen av en skyteepisode som fant sted i juni 2021. I januar ble rapperen arrestert for å bære et ladet våpen.