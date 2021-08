LEGENDARISK: Avdøde Charlie Watts (80) regnes som en av de beste trommeslagerne gjennom tidene. Her er han fotografert under en Rolling Stones-konsert i Sveits i 2010.

Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts er død

Trommeslager Charlie Watts i The Rolling Stones er død, 80 år gammel. – En nydelig varm og ydmyk fyr, minnes Bigbang-vokalist Øystein Greni, som har varmet opp for bandet.

The Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts (80) er død, melder nyhetsbyrået AFP.

Han døde fredfullt på et sykehus i London, bekrefter musikerens agent Bernard Doherty i en uttalelse. Familien skal ha vært til stede.

– Vi ber om at privatlivet til familien, bandmedlemmene og nære venner blir respektert i denne vanskelige tiden, står det i uttalelsen.

Watts hadde bakgrunn i jazz og blues og bestemte seg for å bli musiker da han var 13 år gamle. Han spilte i flere band før han ble medlem av The Rolling Stones i januar 1963.

Han ble da medlem i det nystartede bandet til Mick Jagger, Keith Richards og Brian Jones. Watts var, som BBC påpeker, jazzmannen som ble rockestjerne.

Kreftsyk

I 2004 fikk Watts påvist strupekreft. Sykdommen skal ha vært holdt i sjakk og han har fortsatt å opptre med The Rolling Stones.

I august 2021 måtte Watts brått trekke seg fra bandets pandemiutsatte turné. Begrunnelsen var da at han trengte å komme seg til hektene etter en medisinsk prosedyre.

Bandet gikk i den forbindelse ut med en uttalelse der det fremgikk at Watts selv hadde valgt Steve Jordan, mangeårig trommis for Keith Richards band X-Pensive Winos, til å spille i sitt sted.

Charlie Watts ble ansett som en av de største rocketrommeslagerne gjennom tidene. Han ble hedret i Rock and Roll Hall of Fame som Stones-medlem i 1989.

Hylles av artistkolleger

The Beatles-medlem Ringo Starr er blant verdensstjernene som etter nyheten om dødsfallet hyller Watts i sosiale medier.

– Gud velsigne Charlie Watts. Vi kommer til å savne deg, mann. Fred og kjærlighet til familien, skriver Ringo Starr på Twitter.

Paul McCartney kondolerer via en videomelding der han sier:

– Han var en elskelig fyr. Jeg visste at han var syk, men jeg visste ikke at han var så syk. Charlie var en klippe og en fantastisk trommeslager. Fjellstø.

Vennen Elton John omtaler Watts som den optimale trommeslager, «den stiligste av alle menn» og «et briljant selskap».

Punkartisten og poeten Patti Smith sier det enklest av alle:

– Dette er Charlie Watts. Sørget over og elsket av alle, skriver hun på Instagram.

Da VG ringer trommeslager Martin Horntveth i Jaga Jazzist tirsdag kveld er han midt i en konsert, men svarer på SMS.

– Blei trist da jeg hørte om det rett før du ringte. En æra er over. Rocketrommeslagernes bestefar er borte. Jeg personlig kan ikke se for meg et Rolling Stones uten ham. Han har på mange måter funnet opp pop/rock-trommer sammen med Ringo og vil alltid stå igjen som en bauta, skriver Horntveth til VG.

NORSK FAN: Trommeslager Martin Horntveth i Jaga Jazzist mener Charlie Watts død markerer slutten på en æra.

Øystein Greni: – En nydelig varm og ydmyk fyr

Bigbang-vokalist og gitarist Øystein Greni kaller i en SMS til VG Watts for «en av rockens aller mest smakfulle trommiser», med en helt unik groove.

– Aldri jålete eller briljerende, skriver Greni som selv har varmet opp for The Rolling Stones i Oslo og Stockholm i 2014.

– Charlie var en nydelig varm og ydmyk fyr. Han var interessert i den gamle Gibson-mandolinen jeg hadde med meg og fortalte at han var nervøs før hver konsert. Særlig den de spilte i Oslo siden det var turnéåpning, forteller Øystein Greni.

MØTTE WATTS: Bigbang-frontfigur Øystein Greni har gode minner av Charlie Watts fra da Bigbang varmet opp for The Rolling Stones.

Han har sin egen favoritt blant låtene Watts trommela:

– «Gimme Shelter», «Brown Sugar», «Honkey Tonk Woman» var alle fantastiske, men måten trommene kommer inn på på «Wild Horses» er noe av det beste som er gjort, mener Greni.

Låten han sikter til kan høres på Dust-to-Digitals Instagram-minnepost om Watts.

Tidligere heroinmisbruker

Trommeslageren ble født 2. juni 1941 i London, som sønn av en lastebilsjåfør. Han vokste opp i bydelen Wembley. Som barn kjøpte han en banjo som han tok av halsen på og brukte som tromme.

Utdannelsesmessig studerte han grafisk design på Harrow Art School og jobbet for et reklamebyrå i London før han ble fulltidsmusiker.

På slutten av 1970-tallet begynte Watts å bruke heroin. Misbruket skal ha gjort at han falt i søvn under innspillingen av «Some Girls» (1978).

Selv fortalte han senere i et BBC-intervju at Keith Richards, som selv var heroinmisbruker, ristet ham våken og fortalte at han burde vente til han var eldre. Watts skal ha tatt gitaristens råd og stoppet misbruket.

Stabil og elegant

Privat var Charlie Watts gift med Sherley Ann Shepherd som han møtte før The Rolling Stones fikk suksess. De to giftet seg 14. oktober 1964 og holdt sammen resten av Watts liv. Paret fikk en datter, Seraphina, som ga Watts hans eneste barnebarn.

Han bodde i landsbyen Dolton i West Devon, England, der han eide araberhester sammen med konen.

Charlie Watts ble oppfattet som mindre flamboyant og utagerende enn sine bandkamerater Mick Jagger og Keith Richards. Med unntak av en midtlivskrise på midten av 1980-tallet som han har gitt uttrykk for førte til et forbigående rusproblem og problemer på hjemmebane, var det ingen skandaler rundt ham.

Hjerteslaget til The Rolling Stones

Han var kjent for sin eleganse og blir beskrives som en elegant og mild person. Men han skal også ha hatt kraft nok i seg til å sette grenser overfor de andre i bandet.

Bruce Springsteen hyllet Watts i sin introduksjonstekst til 1991-utgaven av trommeslageren Max Weinbergs bok «The Big Beat». Han befestet inntrykket om at Watts var bandets hjerteslag:

– Like mye som Micks stemme og Keiths gitar, er Charlie Watts snarelyd Rolling Stones, skrev Springsteen i boken.

– Når Mick synger «It's only rock 'n' roll, but I like it», sitter Charlie bakerst og viser deg hvorfor.