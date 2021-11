ROCKEVETERAN: Hans-Erik Dyvik Husby, her under et møte med VG i 2013.

Hans-Erik Dyvik Husby begraves fra Lillestrøm kirke

Hans-Erik Dyvik Husby begraves 9. desember. Seremonien finner sted i Lillestrøm kirke.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Jølstad begravelsbyrå i en pressemelding mandag.

«For Hans-Erik Dyvik Husby sin familie vil seremonien i kirken være et personlig farvel. Familien ønsker ingen personlig eksponering i tilknytning til seremonien. Vi ber vennligst om at dette respekteres. Samtidig er familien bevisst på Hans-Erik Dyvik Husbys posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv», skriver Jølstad videre.

Husby har de siste årene bodd i Lillestrøm.

Selve seremonien vil bli direkteoverført på Hans-Erik Dyvik Husbys minneside.

Den tidligere Turboneger-frontfiguren døde forrige fredag. Nyheten om den markante rockeskikkelsens bortgang ble mottatt med stor sorg blant kjendisvenner og fans verden over.

«Det er med tungt hjerte vi forteller at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent i verden som «Hank von Hell», dessverre gikk bort 19. november 2021. Vi ber om at familie og nære venner respekteres i denne tragedien», het det i en kunngjøring på hans Instagram sent på kvelden 19. november, samme dag som han døde.

Hans-Erik Dyvik Husby ble 49 år og er mest kjent som mangeårig vokalist og frontfigur under aliaset Hank von Helvete i rockebandet Turboneger i perioden 1993 til 2009.

De siste årene har han livnært seg som soloartist og skuespiller. Han fikk braksuksess i musikalen «Jesus Christ Superstar» i 2009, og spilte siden hovedrollen som Cornelis Vreeswijk i den svenske filmen med samme navn.

Husby hadde også roller i filmene «Hassel» (2017), «Los Bandos» (2018) og den ennå ikke lanserte Netflix-serien «Clark».

